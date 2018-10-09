陕西健康扶贫专家咨询委员会成立 首届聘请专家35名

10月8日，陕西省健康扶贫专家咨询委员会成立大会在西安召开。
西部网讯（记者 彭芬）昨天（10月8日），陕西省健康扶贫专家咨询委员会正式成立，未来将发挥专家学者的智囊作用，进一步提升健康扶贫工作科学决策水平，推动全省健康扶贫工作深入发展。
陕西省健康扶贫专家咨询委员会主要由各级医疗卫生机构、高等院校及科研院所等机构具有深入研究和实践经验的专家组成。首届委员会聘请专家35名，任期自2018年10月至2019年12月，主任委员由陕西省人民医院副院长王岐山担任。
据悉，全省健康扶贫专家咨询委员会的主要职责包括针对健康扶贫的重点、难点问题，开展调查研究、决策咨询和宣传普及工作；讲解、宣传健康教育、健康促进及疾病预防知识；指导大病集中救治、慢病签约服务管理，以及贫困人口医疗保险、医疗救助等；参与健康扶贫重大项目、课题立项咨询、竣工验收及评估工作；参与健康扶贫宣传培训和工作交流；及时总结提炼健康扶贫的好做法、好经验，提升工作水平；为健康扶贫工作提供决策咨询和工作建议等。
省卫生计生委副巡视员刘增耀指出，陕西省健康扶贫专家咨询委员会的成立，有利于完善健康扶贫工作机制，对提升健康扶贫工作水平具有十分重要的意义。他希望委员会各位专家及时了解我省健康扶贫现状和趋势，牢固掌握本专业理论前沿和发展动态，共同把委员会的工作落实好，完成好。省卫生计生委也将进一步完善制度、加强协调、搞好服务，全力支持专家委员会的各项工作开展。
编辑： 谢卓
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