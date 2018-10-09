游客反映周至楼观台景区对联挂反 西安12345转办处理

10月1日至10月7日，受理群众诉求19165件。

西部网讯（记者 辛超 通讯员 李鹏 牛汶婧）10月9日，西安市民热线管理办公室公布了12345热线平台上周运行情况。10月1日至10月7日，西安12345共受理群众诉求19165件。其中交通管理、噪音扰民、停车管理、物业管理、垃圾污染等方面问题群众反映较为突出。

在国庆假期，有外地游客反映，周至县楼观台财神庙景区牌楼对联左右颠倒。为此，12345平台及时转办，周至县政府第一时间联系多名文化学者进行核实，确定景区对联确属挂反，已调用高空作业机械对挂反对联进行调整。

国庆期间交通问题反映集中

10月1日至10月7日，西安12345热线平台共产生工单19165件，其中话务员直接答复群众11414件、占工单总量的60%，转派承办单位办理7751件、占工单总量的40%。根据西安12345热线平台数据统计，西安市民反映交通管理、噪音扰民、停车管理、物业管理、垃圾污染等方面问题较为突出。

上周，12345热线平台有4900人次反映交通管理方面的问题。集中在出租车拒载、绕路、拼座、服务态度差、不使用计价器、乱收费、失物招领；公交车站点设置不合理、行驶路线与站牌不符、未规范进站停靠、服务态度差、甩站等问题。

有2610人次反映噪音污染方面，集中在夜间工地和道路施工；渣土车高速行驶、鸣笛，货车夜间装卸货；摊贩店铺营业等噪音扰民问题。

有692人次反映停车管理方面，主要集中在市政停车欠费，小区、停车场违规收取停车费，机动车乱停放，沿街商铺私设停车位等问题。

有530人次反映物业管理方面，主要集中在小区环境秩序脏乱差、配套设施不完善、违规建设、业委会成立困难、物业收费不合理，突发停水断电等问题。

有419人次反映垃圾污染方面，集中在违规倾倒和焚烧垃圾，垃圾长期堆放无人处理、绿化带存在垃圾无人处理等问题。

这些问题得到有效解决

市民反映：纺织城纺正街交通拥堵，建议增加交警执勤。

西安市公安局：立即实地勘查，该处是纺五路、纺六路及纺西街的三岔口，由于纺正街正值地铁施工，大量机动车绕行纺六路，造成纺六路车流量激增，目前已在该三岔口设置早晚高峰岗，道路拥堵问题得到明显改善。

市民反映：长安区杜曲街办“中学石油”加油站加油量不足，希望对该加油站设备进行检查。

长安区政府：经检查，该加油站加油机防盗铅封无异常，加油量稳定、无异常。为消除市民疑虑，执法人员主动对市民车辆油箱传感器等设备进行检查，发现油箱燃油浮标故障，导致传感器显示油量偏低，并非加油站加油量不足。市民对工作人员主动服务的工作态度表示感谢。

市民反映：阎良区振兴街道昌平村停水问题。

阎良区政府：迅速与当事人联系，并紧急组织专业队伍进行抢修，当日18时供水已恢复。市民对处理结果表示非常满意。

外地游客反映：周至县楼观台财神庙景区牌楼对联左右颠倒。

周至县政府：第一时间联系多名文化学者进行核实，景区对联确属挂反，已调用高空作业机械对挂反对联进行调整，游客对处理结果表示非常满意。

市民反映：五星街道进步村两家豆制品加工厂将污水排到河里造成严重污染。

高新区管委会：第一时间安排工作人员实地核查，发现两家豆制品作坊均属“黑作坊”，现已查封并要求自行拆除生产设备。

市民反映：雁塔区北池头一路曲江综合市场门口夜市摊营业至凌晨，嘈杂声严重影响周边居民正常休息。

曲江新区管委会：立即安排执法人员凌晨抵达现场，要求营业商户加强对喝酒划拳顾客劝阻，避免影响周边居民休息。次日凌晨执法人员再次前往现场核查，噪音已明显减弱。市民对处理结果表示满意。

市民反映：碑林区三学街文化广场公厕路南，有大树树身裂开，存在安全隐患。

碑林区政府：第一时间安排园林绿化队现场对存在安全隐患树木伐除并清理现场。

这些回复市民不满意

市民反映：临潼区骊山派出所门前电话亭违规改扩建，原本7平方米大小的电话亭违规占地占道，扩建至目前27平方米。

市热线办转派临潼区政府后，该问题长期未得到有效解决，工单已超期30余天。

市民反映：灞桥区黄邓村、香湖湾村拆迁后，2017年5月正式回迁安置，两村安置小区均分别建有幼儿园，但迟迟没有开园，幼儿无法入托。

市热线办转派市教育局后，长期未得到有效解决。

市民反映：雁塔区经十三路与纬一街十字处，新西域汽修厂喷漆作业气味刺鼻且噪音扰民。

市交通局：现场检查发现该企业喷烤漆房2018年度未进行喷烤漆房检测，已对该企业喷烤漆房挂黄牌，责令停业整改。

经热线多次回访，市民表示该问题仍未解决。

市民反映：长安区韦曲街道申店新村小区物业管理混乱，小区大门无门禁等问题。

长安区政府：工作人员已与物业负责人进行沟通，物业方面表示正在积极筹划给小区大门安装门禁系统。

市民再次致电表示问题投诉已一月，至今未见到任何进展。

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编辑： 辛超