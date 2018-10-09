“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会召开

“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会在渭南市富平县举行。

西部网讯 （记者 谢卓） 今天（10月9日），由陕西省社会科学院、陕西省作家协会、中共渭南市委宣传部联合举办的“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会在渭南市富平县召开。来自省内文学界、出版界的知名学者和作家代表参加了研讨会。

肖云儒：基层作家艺术家要关注新的生活动向

著名文化学者、中国小说学会副会长肖云儒在研讨会上表示，在基层一线生活的作家艺术家，要关注新的生活动向。

“我觉得我们有一个优势，就是要关注新的土地上，新的生活动向。我们要关心要研究群体变化运动，更要关心的是我，我自己这个个体，愿以我为主；因为只有我的生命在生活在回忆，才有吸引感。同样一个事物，两个人的想法完全不一样，所以我们要寻找独特性，寻找唯一性，寻找深度就在自身。所以我们作家、艺术家要研究人，但是我们很多专家、艺术家研究自我不够。文学应该个体化，所谓典型不是把我们导向群体、导向本质，所谓典型是把我们导向最独特的、有辐射力的作品而已。所以这一点我也希望我们基层也都能够研究的，但是一定要立足于我，要去写老的题材，但是要立足于观察最新动向。”肖云儒表示。

座谈会上，部分与会专家也发表了自己的观点和看法，大家纷纷表示，推动文学陕军再进军，需要有扎扎实实的具体行动，将努力创作更多实实在在的文学作品，推动我省文学作品由“高原”向“高峰”迈进。

编辑： 谢卓