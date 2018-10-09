“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会召开

“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会在渭南市富平县举行。
西部网讯 （记者 谢卓） 今天（10月9日），由陕西省社会科学院、陕西省作家协会、中共渭南市委宣传部联合举办的“新时代 新创作 新发展——文学陕军再进军与基层文学创作”学术研讨会在渭南市富平县召开。来自省内文学界、出版界的知名学者和作家代表参加了研讨会。
肖云儒：基层作家艺术家要关注新的生活动向
著名文化学者、中国小说学会副会长肖云儒在研讨会上表示，在基层一线生活的作家艺术家，要关注新的生活动向。
“我觉得我们有一个优势，就是要关注新的土地上，新的生活动向。我们要关心要研究群体变化运动，更要关心的是我，我自己这个个体，愿以我为主；因为只有我的生命在生活在回忆，才有吸引感。同样一个事物，两个人的想法完全不一样，所以我们要寻找独特性，寻找唯一性，寻找深度就在自身。所以我们作家、艺术家要研究人，但是我们很多专家、艺术家研究自我不够。文学应该个体化，所谓典型不是把我们导向群体、导向本质，所谓典型是把我们导向最独特的、有辐射力的作品而已。所以这一点我也希望我们基层也都能够研究的，但是一定要立足于我，要去写老的题材，但是要立足于观察最新动向。”肖云儒表示。
座谈会上，部分与会专家也发表了自己的观点和看法，大家纷纷表示，推动文学陕军再进军，需要有扎扎实实的具体行动，将努力创作更多实实在在的文学作品，推动我省文学作品由“高原”向“高峰”迈进。
编辑： 谢卓
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07
娱乐尤其是胡杏儿、陶昕然走访的留守儿童家庭，孩子们纯真向上的状态更加坚定了她们热心助农、深入帮扶的信念。10-05
娱乐中华创世神话舞剧《精卫填海——金山传奇》近日拉开2018上海金山文化艺术季序幕。10-05
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03