长安一出租车司机飞踹暗访记者 拟吊销从业资格证

事发地铁口已无出租车盘踞。

西部网讯（记者 刘望）昨日（10月8日）晚间，陕西广播电视台《都市热线》节目报道了西安市长安区一名出租车驾驶员拒载并试图殴打记者的情况。今天，西部网、陕西头条客户端记者从长安区出租汽车管理所了解到，涉事驾驶员已被停止营运，并被列入长安区出租车系统黑名单，同时报请西安市出租汽车管理处吊销其出租汽车驾驶员从业资格证。

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昨日傍晚，媒体报道了西安长安区个别出租车驾驶员盘踞在地铁口，拼座、拒载、不打表等现象。在暗访过程中，驾驶员试图对暗访记者实施殴打。

记者今天（10月9日）从长安区出租汽车管理所了解到，事情发生在昨天下午14时左右，事发后，管理部门立即暂扣涉事驾驶员岀租汽车资格证，要求出租车所属公司对违规车辆实施停运处罚，并3日内报送整改意见。

对该驾驶员不规范服务及态度恶劣问题，长安区出租汽车管理所相关工作人员表示，他们已经停止了涉事驾驶员的营运资格，并将其列入长安区出租车行业黑名单，同时报请西安市出租汽车管理处吊销其出租汽车驾驶员从业资格证。

长安区出租汽车管理所副所长熊杰说，驾驶员的恶劣态度也反映出了出租车公司履行企业主体责任不到位。今天下午，长安区出租汽车管理所召集了区域内的出租车公司，对出租车营运的有关要求进行了重申和细化，要求公司召集所有驾驶员，学习西安市出租汽车管理条例和18项铁规。

今天下午，记者对长安区各地铁口进行了回访，现场除了即停即走运送乘客的出租车外，已无出租车盘踞此处的现象。

编辑： 刘望