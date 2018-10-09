硬科技驱动影视产业发展变革 促进影视与科技融合

“创新•融合•共享——以硬科技驱动影视产业发展变革”高峰论坛在西安举行。

西部网讯（记者 李媛 贺桐）为推动“大数据”、“人工智能”技术在影视产业的深度应用，促进影视与科技密切融合，共建全新影视大数据生态体系。10月9日上午，由丝绸之路国际电影节（西安）执委会主办的“创新•融合•共享——以硬科技驱动影视产业发展变革”高峰论坛在西安举行。

来自南加州大学、南京艺术学院等高等院校，以及西影集团、西安电视剧版权交易中心等影视机构的专家学者，围绕“影视+科技”的最新进展，深度探讨大数据、人工智能、虚拟现实等技术在影视行业的创新应用与未来趋势。

陕西省新闻出版广电局党组成员、副局长陆柯仑说，硬科技与影视文化的结合，一直受到政府主管部门的关注与支持。作为文化产业的重要组成部分，影视产业发展的各个关键环节尚未形成统一、科学的行业标准和运营模式，这些成为制约影视产业发展和管理的重点和难点。而此次论坛各位专家的演讲将为影视行业发展带来新的思想、新的观点和新的启迪，并为影视行业发展注入新的活力。

“以大数据+人工智能为核心的影视硬科技产品的研发与推广是陕文投集团立足影视产业实际做出的重要战略部署。今年以来，影视行业‘阴阳合同’、‘天价片酬’、‘收视造假’等乱象为行业敲响了警钟。”陕西文化产业投资控股（集团）有限公司党委副书记、总经理马湘云表示，要运用“影视+大数据与人工智能”技术打造“决策可量化、风险可控制、投资可预期”的影视行业发展新模式，共同推动“影视+科技”知识、理念、经验和智慧交融共享。

南加州大学（USC）电影艺术学院终身教授、制片人、导演、监制Michael Peyser，北京艺龙腾数码影视策划有限公司董事长、导演胡波以《如何通过高新技术和媒体以及新的故事叙事手段制作和传播面对全球市场的中国新电影》为题，结合自身丰富实践经验，就影视创作与科技融合进行了分享展望。

编辑： 李媛