西安鄠邑区全速推进复绿工作 复绿总面积超15万平方米

鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目的拆除区域已全面复绿。
鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目的拆除区域已全面复绿。
西部网讯（记者 李卓然 通讯员 田森 田磊）自秦岭北麓违建专项整治工作开展以来，鄠邑区乘势而上，违建拆除突出重点，依法依规，破解关键难点问题；生态修复因地制宜，创新方法，补齐秦岭生态环保短板。广大党员干部不断提高政治站位，明确整治任务节点，一鼓作气持续推进各项工作。
10月9日上午，在鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目拆除现场，记者看见，工人们正在新覆盖的黄土上种植白皮松，生态面貌恢复如初。据介绍，该项目位于秦岭适度开发区，实际总占地595.678亩。9月4日开始对区域内的5栋别墅进行自拆，累计拆除违建4963.6㎡。该项目所有违建拆除后，迅速完成了3536方的垃圾清运和18110方黄土的覆土平整工作。9月28日项目原址生态修复工作全面启动，目前累计种植油松、华山松5534棵，播种草籽350㎡，累计复绿面积22486㎡，计划10月9日当天完成该项目全部复绿工作。
此外，鄠邑区内其它违建别墅项目也于近日完成了复绿工作：南山唐郡项目10月5日完成复绿工作，复绿面积16亩；山水草堂项目9月29日完成复绿工作，复绿面积81亩；亚建项目9月28日完成复绿工作，复绿面积7.24亩；达观天下项目今日复绿6亩，累计复绿35.7亩。据统计，全区项目类违建别墅累计复绿面积167.94亩，各沿山镇及景区局也在加紧覆土复绿中。
截止10月8日，鄠邑区实际累计拆除违建416宗757处，拆除违建总面积353854.62㎡，其中别墅类30宗355栋372套，面积达127484.91㎡。
在加快违建拆除工作的同时，鄠邑区还全速推进复绿工作，区林业局“抓时间、抓质量、抓养护”保障全区复绿工作有序开展，专门成立服务队，每天与各镇、景区管理局沟通衔接，并对各复绿地点安排技术人员进行现场指导，签订《复绿工作承诺书》和供苗卡，还对已复绿地块指导各镇、景区管理局做好苗木后期养护管理工作。目前，鄠邑区全区总复绿面积15万余平方米，累计供应和栽植乔木32060株，竹子700株，灌木3734株，麦冬草20100窝。
编辑： 高政超
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07
娱乐尤其是胡杏儿、陶昕然走访的留守儿童家庭，孩子们纯真向上的状态更加坚定了她们热心助农、深入帮扶的信念。10-05
娱乐中华创世神话舞剧《精卫填海——金山传奇》近日拉开2018上海金山文化艺术季序幕。10-05
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03