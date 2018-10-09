西安鄠邑区全速推进复绿工作 复绿总面积超15万平方米

鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目的拆除区域已全面复绿。

鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目的拆除区域已全面复绿。

西部网讯（记者 李卓然 通讯员 田森 田磊）自秦岭北麓违建专项整治工作开展以来，鄠邑区乘势而上，违建拆除突出重点，依法依规，破解关键难点问题；生态修复因地制宜，创新方法，补齐秦岭生态环保短板。广大党员干部不断提高政治站位，明确整治任务节点，一鼓作气持续推进各项工作。

10月9日上午，在鄠邑区草堂镇双威奥林匹克度假村项目拆除现场，记者看见，工人们正在新覆盖的黄土上种植白皮松，生态面貌恢复如初。据介绍，该项目位于秦岭适度开发区，实际总占地595.678亩。9月4日开始对区域内的5栋别墅进行自拆，累计拆除违建4963.6㎡。该项目所有违建拆除后，迅速完成了3536方的垃圾清运和18110方黄土的覆土平整工作。9月28日项目原址生态修复工作全面启动，目前累计种植油松、华山松5534棵，播种草籽350㎡，累计复绿面积22486㎡，计划10月9日当天完成该项目全部复绿工作。

此外，鄠邑区内其它违建别墅项目也于近日完成了复绿工作：南山唐郡项目10月5日完成复绿工作，复绿面积16亩；山水草堂项目9月29日完成复绿工作，复绿面积81亩；亚建项目9月28日完成复绿工作，复绿面积7.24亩；达观天下项目今日复绿6亩，累计复绿35.7亩。据统计，全区项目类违建别墅累计复绿面积167.94亩，各沿山镇及景区局也在加紧覆土复绿中。

截止10月8日，鄠邑区实际累计拆除违建416宗757处，拆除违建总面积353854.62㎡，其中别墅类30宗355栋372套，面积达127484.91㎡。

在加快违建拆除工作的同时，鄠邑区还全速推进复绿工作，区林业局“抓时间、抓质量、抓养护”保障全区复绿工作有序开展，专门成立服务队，每天与各镇、景区管理局沟通衔接，并对各复绿地点安排技术人员进行现场指导，签订《复绿工作承诺书》和供苗卡，还对已复绿地块指导各镇、景区管理局做好苗木后期养护管理工作。目前，鄠邑区全区总复绿面积15万余平方米，累计供应和栽植乔木32060株，竹子700株，灌木3734株，麦冬草20100窝。

编辑： 高政超