10月9日，省政协“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会召开。

陕西省副省长陈国强出席并讲话。

陕西省政协主席韩勇出席并讲话。

西部网讯（记者 李媛 钟莹）10月9日，省政协“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会召开。省政协主席韩勇强调，要以习近平生态文明思想为指引，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把沿黄生态城镇带建设成为黄河流域生态建设新高地和引领沿黄经济带发展的新引擎。

副省长陈国强出席并讲话。省政协副主席陈强主持会议，副主席张道宏和秘书长闫超英出席。

在听取省政协委员、民主党派、有关专家学者、基层代表和省委、省政府有关部门及渭南、韩城、延安、榆林市有关负责人发言和互动交流后，韩勇指出，沿黄生态城镇带建设是省委、省政府贯彻落实习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”理念的重大举措，也是推进西部地区基础设施建设、加快构建陕西现代化经济体系的具体行动，要把沿黄生态城镇带打造成为集生态文明、城镇化特色、文化旅游、区域合作为一体的示范区。

韩勇强调，要始终抓住生态保护和修复这个前提，做好沿黄植被修复绿化工作，加强水资源保护与利用。要提高道路和城镇建设水平，系统规划建设一批沿黄观光公路特色镇村，把沿黄公路打造成景观路、产业路、致富路。要以“旅游＋”为抓手，大力发展沿黄旅游产业，突出黄河文化主题，提升文化旅游设施水平，以旅游产业带动城镇经济发展。要积极推进产业平台建设，加大资金支持，立足产业特色，推动上下游产业进园区发展，带动沿黄贫困人口早日脱贫致富。

陈国强表示，省政府将坚持以习近平生态文明思想为指导，认真吸收采纳相关意见建议，聚焦统筹沿线旅游开发、城镇布局、产业培育、精准脱贫、生态保护等工作，创新投融资模式，改进工作推进方式，继续推进顶层设计、市场开发主体筹建、文化旅游品牌宣传等工作，实现沿黄生态城镇带多设施、多业态、多产业协同创新发展，推动我省城市发展和新型城镇化建设迈上新台阶，为我省实现追赶超越目标作出更大贡献。

编辑： 李媛