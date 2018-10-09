24项西安小吃有标准 十一期间陕西餐饮业增长全国第一

陕西省商务厅相关负责人及专家学者为大家解读《推进陕菜品牌建设行动方案》。
西部网讯（记者 李为涵）从古都到美食之都，IP形象符号的叠加，网红西安近年来以打造“国际美食之都”为发展方向。10月9日，西部网记者从陕西省人民政府政策例行吹风会上获悉，2017年末，西安市成功获得了世界中餐业联合会授予的“国际美食之都”称号。今年国庆期间，陕西餐饮业更以13.2%的增长位居全国第一。
弘扬陕菜文化 支持陕菜品牌走出去
陕西省商务厅商贸服务业处处长毕平阳表示，挖掘陕菜历史传统，整理记录陕菜文化，目的是保护发展创新。近年来，通过开展陕菜文化品牌的宣传活动，彰显了陕西新形象，塑造了西安“国际美食之都”。渭南“中国陕菜之都”助推“一带一路”国际交流合作和陕西特色餐饮“走出去”，促进了陕西文旅繁荣和商贸发展。
渭南市商务局副局长李增良介绍，渭南打造“中国陕菜之都”，鼓励支持陕菜品牌走出去。今年7月中旬，渭南市组织14名顶尖厨师赴维也纳举办“丝路万里、陕菜飘香”美食节活动。潼关肉夹馍也将于近期在奥地利维也纳、美国洛杉矶建设门店。今年年底，渭南市还将动员组织有实力的餐饮企业到泰国考察市场，参与建设陕西美食街区。
打造陕菜品牌 特色化餐饮广受青睐
西安市商务局副巡视员安建勇表示，西安市从2014年就开始了小吃标准建设工作。2016年4月，首批发布了牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、肉夹馍、蓝田荞面饸饹、Biangbiang面等5种地方小吃制作技术规程。迄今为止，已立项24项西安小吃标准，其中已发布13项。通过标准化手段提高西安小吃整体质量和品牌效应，有利于中餐实现规模化、连锁化经营发展。
记者了解到，目前，陕西省已先后评选出和认定了198个陕菜的品牌店和示范店，其中陕菜品牌店149个，示范店是49个。另外，黄金周期间，餐饮市场红火，大众化、特色化餐饮广受青睐，陕西重点监测餐饮企业营业收入同比增长13.2%，位居全国第一。
编辑： 钟莹
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