新闻频道 > 本网原创

西安南郊一饺子馆疑似发生闪爆 有人员不同程度受伤

时间：2018-10-09 15:29:30  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安南郊一饺子馆疑似发生闪爆 有人员不同程度受伤

今天（10月9日）中午1点30左右，西安市南郊明德路一家饺子馆突发意外情况，附近群众在听到一声巨响之后，发现路边开设的一家饺子馆玻璃几乎全部碎裂，门口坐着的几名中年妇女身上都有不同程度的伤痕。

西安南郊一饺子馆疑似发生闪爆。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）今天（10月9日）中午1点30左右，西安市南郊明德路一家饺子馆突发意外情况，附近群众在听到一声巨响之后，发现路边开设的一家饺子馆玻璃几乎全部碎裂，门口坐着的几名中年妇女身上都有不同程度的伤痕。

记者询问后得知，这家饺子馆疑似发生了闪爆，目前辖区公安民警已经赶到现场，除了几位轻伤人员外，暂未接到其他伤亡反馈信息。

编辑： 高政超

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

拒载拼座不打表 长安出租车乱象频出

节后上班 你有假期综合症吗？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

洗之朗“8108全民倡洗城市运动”背后的故事

全景

专题