西安南郊一饺子馆疑似发生闪爆 有人员不同程度受伤

西安南郊一饺子馆疑似发生闪爆。
西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》）今天（10月9日）中午1点30左右，西安市南郊明德路一家饺子馆突发意外情况，附近群众在听到一声巨响之后，发现路边开设的一家饺子馆玻璃几乎全部碎裂，门口坐着的几名中年妇女身上都有不同程度的伤痕。
记者询问后得知，这家饺子馆疑似发生了闪爆，目前辖区公安民警已经赶到现场，除了几位轻伤人员外，暂未接到其他伤亡反馈信息。
编辑： 高政超
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