2018世界文化旅游大会峰会西安开幕 共议发展新机遇

以“融汇思想，共筑未来”为主题的世界文化旅游大会峰会在西安举行。

陕西省委常委、西安市委书记王永康发表演讲。



西部网讯（记者 孙鹏）10月9日，2018世界文化旅游大会峰会在西安举行。本次峰会为期两天，将围绕文化旅游产品的开发、民宿及特色小镇的商业化之路、目的地景区的新营销和新科技手段的应用、西安打造世界旅游时尚之都、西安旅游国际化发展等热点话题展开讨论，为西安文化旅游产业发展建言献策。

本次峰会由西安市人民政府、陕西省旅游发展委员会、携程集团主办。陕西省委常委、西安市委书记王永康，陕西省副省长魏增军，世界旅游城市联合会常务副秘书长李宝春以及携程集团CEO孙洁等出席峰会开幕式。

与携程牵手 陕西打造西安国际旅游枢纽

王永康表示，西安旅游市场是一个开放的大市场。“比如，我们同携程全方位的合作，今年3月举办了全球旅游目的地营销峰会暨世界文化旅游大会。目前，正在开展携程小镇选址，下一步将开通一带一路沿线的航线、高品质酒店、景区智慧化建设等方面的全面合作。我们真诚地邀请大家来参与西安的‘文化+’、‘旅游+’、‘产业+’的协作，共同推动西安旅游迈进优质旅游的新时代。”

孙洁说，“携程会利用大数据和人工智能，帮助西安吸引更多、更高质量的游客。同时，我们也会投资实体，比如途家致力于民宿的开发，希望把西安作为一个试点，制定出民宿的一系列规范，让更多的客人能够欣赏到西安这座古城的特色。我们还投资了九份古酒店，打造中高端精品住宿设施。”

“我们希望把世界文化旅游大会打造成为中国乃至世界的旅游大会品牌，助力陕西打造西安国际旅游枢纽，推动陕西旅游品牌走向世界，这将成为西安打造国际一流旅游目的地城市的一张耀眼文化名片。”携程集团CMO孙波表示。

世界文化旅游大会永久会址落户西安浐灞。

西安旅游资源丰富 双方战略合作更上一层楼

据了解，今年4月，首届世界文化旅游大会在西安举办，并将西安市作为大会永久会址。这背后，是陕西省党政代表团到访携程集团上海总部考察时，双方达成了举办“世界文化旅游大会”的共识。

世界文化旅游大会期间，携程集团还与西安市人民政府签署了战略合作协议，双方将在大数据、共建携程小镇、文旅产业、“体育+旅游”、民宿产业等方面进行深度合作。在携程发布的“国内十佳旅游目的地”榜单中，西安排名全国第三。刚刚过去的国庆黄金周，更是旅游热度最高的目的地之一。

根据中国旅游研究院和携程联合实验室统计，凭借传统文化旅游优势以及今年春节以来的系列营销活动的带动，西安位列全国旅游热门目的地第三位，仅次于上海、北京。与2017上半年相比，增速达98%，在热门目的地中位列第一。

携程集团CEO孙洁介绍西安文旅产业发展有关情况。

其中，2018年上半年，西安线上预订量TOP10景区分别为：秦始皇兵马俑博物馆、西安钟楼、西安鼓楼、陕西历史博物馆、西安城墙、大唐芙蓉园、华清宫、大雁塔、乐华欢乐世界和秦岭野生动物园除乐华欢乐世界和秦岭野生动物园外，均为富含西安历史和文化特色的人文型景区。 值得一提的是，高铁自由行火爆，是今年国庆长假赴西安旅行的新潮流。携程最新发布的“2018国庆高铁游热门目的地TOP10”榜单显示，西安位居榜首。

另外，2010年郑西高铁开通后，当年西安游客人次同比增长达33%，通车后游客人次年平均增速达23.25%，带动了区域性游客的快速增长。

编辑： 熊惠玲