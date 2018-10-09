全国"双创"活动周西安会场启动 炫酷"未来元素"频亮相

与会领导与创业者代表共同启动了陕西·西安“双创周活动。

西部网讯（记者 朱童戈 ）今天（10月9日）上午，2018“全国大众创业万众创新”活动周西安会场启动仪式在高新区创业咖啡街区举行。在今天的创新成果展上，面积约1100平方米的展区通过90个展位展示了创新创业成果，新奇好玩儿的“未来元素”不仅给大家带来一场丰盛的双创科技盛宴，也让为实现创新驱动发展汇聚智慧和力量。

记者了解到，西安作为本次活动周全国9个分会场之一，将搭建“双创”展示平台，除举办“1+15+21”（1场启动仪式暨成果展，15场双创亮点活动和21场省市活动）系列活动外，高端论坛、炫黑科技、金点子等各种未来元素也即将登陆西安，记者在展区中看到了人工智能、高端装备制造、新能源、战略性新兴产业等创新创业成果，市民们也切身感受到创新创业带来的生活变化和美好体验。

今年西安“双创”活动周以高新区创业咖啡街区为主会场，同时在经开区、曲江新区、浐灞生态区、航空基地、航天基地、碑林区、长安区等地设分会场。西安市市长上官吉庆在启动仪式上表示，创新创业是新时代的最强音，更是大西安的好传统，今天的大西安，开放包容气质凸显，双创氛围愈加浓厚。下一步，西安将继续深入实施创新驱动发展战略，进一步激发创新活力，推动“高水平双创，高质量发展”，为大西安追赶超越发展提供强劲动能。

西安市市长上官吉庆等参观了2018陕西•西安大众创业万众创新成果展。

在启动仪式的现场，与会领导与创业者代表共同启动了陕西•西安“双创周活动”。启动仪式结束后与会领导在主会场参观了2018陕西•西安大众创业万众创新成果展，成果展中的陶瓷基雷达隐身材料等先进的创新创业成果吸引了大家的眼球。

战略性新兴产业类创新创业成果。

记者从启动仪式上获悉，2018“全国大众创业万众创新”活动周主题为“高水平双创，高质量发展”，活动时间为10月9日-15日，设成都主会场和北京会场，主会场不仅与西安、北京、上海、深圳、沈阳、杭州、合肥、武汉、南宁等9个城市分会场实时连线，还同步直播了各个城市双创周活动现场情况。

新材料创新创业成果。

未来七天，西安会场还将开展“1+15+21”系列活动，各种专业性趣味性俱佳的“双创”活动，将西安“双创”推向更大范围、更高层次、更深程度，让广大创业者在感受创新力量的同时，也将对外有力展示出西安独具魅力的创业创新热潮。

编辑：