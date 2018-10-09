府谷发生一起交通事故 轿车与半挂车相撞致5死1伤

西部网榆林讯 昨天（10月8日）下午16时20分许，府谷县一辆陕K牌照的白色大众小轿车沿府店公路由西向东行驶至府谷深焉路段时，与前方晋H牌照重型半挂车追尾相撞，致陕K牌小轿车上3人当场死亡，3人被送往医院，其中2人经抢救无效死亡，1人受伤正在救治。
事故发生后，县上领导立即带领公安交警、安监、消防、医护等救援人员赶赴现场，进行救援处置。
目前，事故现场已经勘查完毕，道路交通秩序已恢复正常，事故原因正在进一步调查之中。
编辑： 肖昌希
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