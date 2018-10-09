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陕西发布霜冻蓝色预警 榆林延安地面最低温将至零下

时间：2018-10-09 13:17:29  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西发布霜冻蓝色预警 榆林延安地面最低温将至零下

陕西省气象台2018年10月09日11时00分发布霜冻蓝色预警：预计未来24小时内榆林、延安大部地区地面最低温度将要下降到0℃以下，对农业将产生影响。

西部网讯 陕西省气象台2018年10月9日11时发布霜冻蓝色预警：预计未来24小时内榆林、延安大部地区地面最低温度将要下降到0℃以下，对农业将产生影响。

防御指南：

1.政府及农林主管部门按照职责做好防霜冻准备工作；

2.对农作物、蔬菜、花卉、瓜果、林业育种要采取一定的防护措施；

3.农村基层组织和农户要关注当地霜冻预警信息，以便采取措施加强防护。

编辑： 肖昌希

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