厉害了！陕西3市县入选2018年度全国综合实力百强县

神木市、府谷县和韩城市三城入选2018年度全国综合实力百强县。

榆林市榆阳区入选2018年度全国综合实力百强区。

西部网讯（记者 李卓然）《2018年中国中小城市科学发展指数研究成果》于日前（10月8日）发布。记者了解到，神木市、府谷县和韩城市分列2018年度全国综合实力百强县榜单的第48、70和第91位；榆林市榆阳区入选2018年度全国综合实力百强区第99位。

中小城市是推动国民经济发展的重要力量，是乡村振兴的战略支点，是承接大城市的辐射与带动、吸纳农村劳动力、促进新型城镇化的主要载体。截至2017年底，全国共有中小城市（广义范围，包括含乡镇的市辖区）2811个，中小城市直接影响和辐射的区域，行政区面积达934万平方公里，占国土面积的97.3%；总人口达11.77亿，占全国总人口的84.67%；经济总量达70.24万亿元，占全国经济总量的84.92%。

据了解，《2018年中国中小城市科学发展指数研究成果》由中国中小城市发展指数研究课题组、中小城市发展战略研究院、中城国研智库联合发布，内容包括2018年度全国中小城市综合实力百强县市、2018年度全国中小城市绿色发展百强区、2018年度全国中小城市投资潜力百强县市等多个榜单。综合实力指数指标体系立足践行新发展理念和高质量发展的要求，从经济发展、社会进步、环境友好、城乡融合和政府效率五个方面进行评价。

在2018年度全国综合实力百强县中，陕西省神木市、府谷县、韩城市上榜，分列第48、第70和第91位。在2018年度全国综合实力百强区中，陕西榆林市榆阳区上榜，位列榜单第99位。

2018年中国中小城市发展指数为70.3，与2017年相比提高了0.2。分区域情况看，东部地区的科学发展指数仍然处于较高水平，但中部地区提高最快，而东中部地区的差距进一步缩小。东部地区为76.7，提高了0.2；中部地区为70.4，提高了0.3；东北地区为65.3，比2017年提高了0.1；西部地区提高了0.2，达到了64.8。

编辑： 沈晓芳