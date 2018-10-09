专家谈│陕西影视业如何再造“黄金十年”

第五届丝绸之路国际电影节在西安开幕，也正值西安电影制片厂建厂60周年，在无数经典镜头的闪回中，我们才蓦然发现，30年前的陕西电影产业曾代表了华语电影的巅峰。但回望过去的10年，我们却错过了2010年以后中国影视产业追赶超越发展的“黄金十年”。

在此，翻出我在2010年提出的《加快陕西影视业发展的建议》，致礼此次电影节。希望8年前的一些思考，还能对现在有所启发。

《加快陕西影视业发展的建议》

2010年是我国影视业跨越发展的纪元之年。国务院办公厅发布了《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》，提出中国电影要实现从电影大国向电影强国转变的目标。陕西省作为全国影视产业布局的重点省份，制定了《促进电影产业繁荣发展的实施意见》，提出把陕西建设成为电影强省的发展目标。影视业以其科技含量高、附加值高、资源消耗少、环境污染小等特点，契合了低碳经济时代的要求，在政策扶持和市场效应的双重推动下，由“朝阳产业”迅速上升为“黄金产业”。

陕西影视业在上世纪八十年代辉煌一时，曾经代表了华语电影的最高成就，造就出一大批享誉国际的导演、编剧和演员，生产出众多的经典作品，西安电影制片厂更是创造了获国际奖项数量和影片出口量两个全国第一。但上世纪九十年代，面对经济体制、社会环境、产业模式等的巨大变革，陕西影视业发展进入了低迷阶段，目前的发展水平与拥有的产业基础极不相称。如何适应新形势变化，加快转变战略思路、发展模式和经营策略，是决定陕西影视业实现产业复苏和跨越发展的关键。

【一】提升战略定位：本土化与国际化

进入新世纪以来，随着全球经济一体化深入发展、新兴经济体迅速崛起，世界文化体系出现了融合化与多元化交织的新趋势。表现在影视产业上：

一是国际文化体系不断融合，为影视业实现全球化配置产业资源创造了条件，推动了跨国、跨区域合作，极大拓展了国际市场和发展空间。影视产品的市场属性凸显，催生了一批多文化背景、定位全球市场的影视产品，带动了全球版权销售、同步发行、票房分账等新型经营模式的发展，拉动了影视衍生产品等下游产业的崛起。

二是多元化的国际经济新秩序加剧了不同文化体系间的竞争，以影视产品输出为途径，宣扬本国文化和价值观，成为世界各经济体实力竞争的重要方式，滋生出韩剧、宝莱坞等一批本土特色鲜明的影视现象。

推进本土化与国际化相结合，既是陕西影视业跨越发展的必然选择，也是既有的成功经验。纵观陕西影视业曾经的辉煌成就，《老井》《红高粱》《人生》《西安事变》等经典作品，都是在发挥自身文化特色和产业优势的同时，以国际化视角赋予了作品深层次的内涵，从而实现了质量与效益的统一。在市场经济体制日益完善的今天，我们更应该具备当年的战略眼光和气魄。

——本土化战略：以发展上游产业为重点，挖掘和发挥我国及陕西深厚文化积淀，着力构建高效率、高质量的创作生产平台，培育一批优秀的编剧创意、生产制作机构，发挥创作生产优势，积极“蓄力”发展，把陕西打造成为全国影视业的核心创作生产基地。

——国际化战略：以提升产业层次为重点，紧跟国际产业趋势，着力构建高层次、高水平的国际合作平台，培育有国际竞争力和影响力的影视企业，积极“借力”发展，学习引进国际先进产业流程和运作手段，努力开发国际市场，提升国际影响力，把陕西打造成为全国影视业重要的对外合作中心。

【二】转变发展模式：资本与创意

影视业是资本密集型产业，也是典型的文化创意产业。随着我国经济社会持续发展，居民消费结构不断升级，影视业市场环境较十年前发生了根本性变化。尤其近几年来，产业发展由成长期进入了扩张期，迈向以生产拉动消费的新阶段。2008年以来，我国的电影电视剧集产量、票房收入、市场总营收，都出现了年均两位数以上的增幅。2009年有10部国产电影实现票房过亿，2010年则迅速跃升到17部，总投资额也逐年上升。巨大的投资回报和市场效益，成为推动影视产业加速发展的重要动力。

在市场效应、资本效应和政策效应的多重拉动下，我国影视产业发展模式出现了重大变化。一是打破了传统产业运作模式，使以制作生产为主程序的“工厂模式”，转变为以创意—融资—制作—营销—发行—放映—衍生品开发为流程的“全产业链模式”。并以资本和创意为纽带，出现了向总部经济、创意经济过渡的趋势。

二是“资本+创意”成为资源配置的主要力量，加速了产业分工与合作，促使专业化程度不断提升，服务外包快速发展。产业链各环节涌现出一批专业的策划编剧、融资、制片、发行、放映机构，甚至设备提供、后期制作、衍生品开发、拍摄取景基地等，为影视生产提供了专业化、系统化支撑。

结合陕西实际，应以发挥优势、突出主业为原则，大力发展影视上游产业。以提升创意与投资的规模、质量、效益为重点，把构建务实高效的创意平台与融资平台，作为推动影视业跨越发展的重要途径。

——构建策划创意平台。以立足产业前端、发展影视前期策划产业为重点，建立影视策划创意中心，构建集创意生产、创意投资、创意交易、产业联盟于一体的综合性产业平台。

一是加快培育有规模、有实力的创作队伍，努力开发各类创意作品，繁荣影视创作。

二是支持发展各类专业化的影视剧创作、剧本改编机构，建立以创意项目为主体的分工合作机制，推动形成影视创意产业联盟。

三是建立创意项目库，推动版权交易，以市场化手段推动创意生产，构建规模化、专业化、集约化的交易平台。

——构建投融资平台。一是借鉴已有的成功经验，设立影视产业投资基金，以政府引导性投资吸引社会各类资本参与影视业投资。一方面直接投资影视机构，同时可为单一影视剧生产制作提供资金支持和贷款担保，向金融机构提供产品完工保险，实现基金滚动发展。

二是支持长安银行及其他商业银行开展版权质押贷款业务，由投资基金或保险公司提供担保，为影视业发展提供稳定的银行贷款渠道。

三是支持西部电影集团以影片预售融资，通过向海内外发行公司和放映公司预售发行权、放映权，实行全球票房分账，获得前期资金。四是支持有实力的民营影视机构通过私募股权等多种方式实现市场融资。

【三】优化经营策略：专业化与市场化

随着影视业产业链不断延伸，产业规模日益扩张，各大影视机构纷纷扩大经营范围，在原有业务基础上逐步向上下游扩展，甚至向影视业外围的教育、娱乐等行业延伸。如国内最大的民营发行集团保利博纳，已介入上游制片领域，并准备进军下游放映渠道。在这一趋势下，影视业制片、发行、放映三大环节的界限日趋模糊，各环节竞争也日趋激烈，未来十年我国电影工业必将酝酿一次优胜劣汰式的“洗牌”。

这对于陕西影视业而言，正是优化经营策略，明确产业定位和市场方向，加快产业复苏和跨越发展的有利时机。

——立足影视制作专业化。一是必须清醒认识陕西的资源优势和产业优势，立足优势领域，做实上游产业，以占据产业链前端制高点作为明确的产业定位。不盲目跟风扩张，避免重复投资，以“专而精”取胜，不搞“大而全”。

二是以扩规模、出精品、强转化、塑品牌为途径，围绕影视创意、投融资、拍摄制作，着力提高规模化、专业化水平和产业效益，塑造提升陕西在影视制作领域的品牌形象。

三是以调整结构、优化布局为重点，进一步细分市场、细化分工，强化各领域的分工合作。根据市场需求、影片类型和企业特点，在前期创意、投融资、拍摄制作上，引导影视机构向精细化方向发展，丰富产品类型，形成“百花齐放”格局。如西部电影集团应以“大制作”为重心，着力推出在全国具有影响力、票房领先的产品；民营影视机构应以电视剧制作和中小影片为重心，重点生产在全国热播的电视连续剧，同时积极开发中小成本影片、动画片、电视电影等其他领域。

——推动产业经营市场化。一是积极培育市场主体，推动各领域、各环节与国内外市场对接。围绕主业做强西部电影集团，努力扩大西影集团在全国的市场占有率。支持发展各类专业化的民营影视机构，在编剧、融资、电视剧、动画片等领域，培育一批在全国具有影响力的企业。积极推进民营企业并购重组，促进形成产业合力，提高市场竞争力。

二是构建影视项目的市场化运作平台，形成项目带动机制。以影视项目为核心，推进企业分工合作，强化产业内部衔接，推动产业化经营。

三是积极开发院线和衍生品市场，优化经营方式。在大力发展上游产业的同时，积极加大电影院线投入，降低投资风险，为生产制作流程拓展长期稳定的资金来源。紧跟市场潮流，努力开拓影视衍生品市场，发展家庭影碟、付费点播、手机电影等其他媒介传播市场，积极开发影视作品衍生出的玩具、游戏、小说、漫画等市场。文/赵锐

编辑： 王瑜