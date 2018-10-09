【10月7日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 10月7日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位276个，发现问题54个，转交我省督办38个（见附件）。

国家督办的38个环境问题，西安市17个、铜川市11个、渭南市4个、咸阳市2个、西咸新区2个、宝鸡市1个、韩城市1个，杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治5家，占比13.15%；工业企业污染防治5家，占比13.15%；扬尘综合治理5家，占比13.15%；信访投诉1家，占比2.63%。燃煤锅炉整治8家，占比21.05%；露天焚烧管控11家，占比28.94%；其他非工业污染类型3家，占比7.89%；。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜