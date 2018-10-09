新闻频道 > 本网原创

【10月7日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-10-09 12:07:24  来源：西部网-陕西新闻网  

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

【10月7日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

国家督办的38个环境问题，西安市17个、铜川市11个、渭南市4个、咸阳市2个、西咸新区2个、宝鸡市1个、韩城市1个，杨凌示范区无督办问题。

西部网讯 10月7日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位276个，发现问题54个，转交我省督办38个（见附件）。

国家督办的38个环境问题，西安市17个、铜川市11个、渭南市4个、咸阳市2个、西咸新区2个、宝鸡市1个、韩城市1个，杨凌示范区无督办问题。

其中“散乱污”企业综合整治5家，占比13.15%；工业企业污染防治5家，占比13.15%；扬尘综合治理5家，占比13.15%；信访投诉1家，占比2.63%。燃煤锅炉整治8家，占比21.05%；露天焚烧管控11家，占比28.94%；其他非工业污染类型3家，占比7.89%；。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 王瑜

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

拒载拼座不打表 长安出租车乱象频出

节后上班 你有假期综合症吗？

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

洗之朗“8108全民倡洗城市运动”背后的故事

全景

专题