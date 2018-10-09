燕德民：将潼关打造成西北地区最大的黄金饰品贸易基地。

西部网讯（记者 李媛 钟莹） 今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。

潼关县政协主席燕德民介绍，潼关作为陕西的东大门，是晋陕豫黄河金三角经济协作区的核心。在《陕西省沿黄生态城镇带规划》中，潼关属三大片区之一的渭南片区，规划面积526平方公里，其中核心生态建设区规划面积约64平方公里。近年来，潼关县委、县政府坚持“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展战略，深化产业转型升级，促进城镇化水平不断提升。目前，全县城镇人口7.59万人，城镇化率47.3%，处于城镇化发展的加速提升阶段。

燕德民认为，产业亟需转型，基础设施不完善，区位优势发挥不到位是潼关沿黄生态城镇带建设中存在问题。

他建议，坚持同步规划、配套建设的原则，做好城镇供水、排水、供电、电信、有线电视等各类管网的综合布局，防止各种盲目建设、重复建设。严格规划管理，维护规划的权威性、严肃性。加大规划实施监察力度，严厉查处各类违法建设。

充分发挥财政资金投入的导向、示范和催化作用。出台优惠政策，激发企业和社会参与积极性。要放宽民间资本准入领域，凡是国家没有明令禁止的都允许其参与并规范经营。按照“谁投资、谁受益”的原则，鼓励公有民营、民办公助等多种形式，吸引社会资本参与城镇基础设施、公共设施和功能区的建设和运营。采取贴息、税收优惠等形式，引导社会资金投向城镇基础设施建设和产业开发。

“产业兴旺是城镇化发展的根本支撑。”燕德民说，就潼关而言，要以古城旅游开发为核心，提升旅游配套水平，发展壮大沿黄旅游产业；以打造西北地区最大的黄金饰品贸易基地为目标，加快饰品加工贸易业发展；以果畜产业为重点，扩大特色现代农业规模；立足区位优势和交通优势，催生商贸物流产业发展。

把推进城镇化建设与发展生态环保效益型经济结合起来，使经济建设与环境保护协调一致。加强污染综合治理和生态环境系统建设，推进美丽乡村建设，为群众提供优美和谐的居住、生活环境。

编辑： 王瑜