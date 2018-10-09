崔琰：建议统一规划加强公路沿线城镇的连通性。

西部网讯（记者 李媛 钟莹） 今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。

西安科技大学建筑与土木工程学院教授崔琰在调研时发现，沿黄公路目前存在与周边城镇的连接性不强，文化性与景观的协调性较弱，对周边城镇带动性不强等问题。

“沿黄公路主线已全线建成，但受到地质地形、湿地保护、修建时间等诸多因素的影响，各地市路段其技术标准和实际路况差距较大，沿线城镇服务区、驿站、观景台、停车泊位等服务功能不足。”崔琰说，比较突出的如延安壶口以北路段未完全沿黄河设线，技术标准以三级公路为主，缺乏完善的交通标识系统；沿黄公路通往沿线各城镇的支线（路）建设不足，多属于通村道路，道路等级低，路段路面状况差、安全性低，给游客由沿黄公路前往沿线城镇带来不便。

崔琰建议，高一级政府对辖区各行政单位进行统筹规划，增强空间规划的统一性、权威性和长效性，全面推进旅游规划与城乡建设规划、土地利用规划、道路交通规划、林业规划等规划的衔接。协调道路交通、林业、农业、旅游等相关部门，对沿线的道路等级、周边环境绿化、特色农业发展和旅游标识系统进行升级改造，进一步加强公路沿线城镇的连通性。

同时，提升服务业及配套设施水平，选择一批小镇、乡村，吸纳当地农民加入，尽快完成已有重点城镇和拟建城镇的培育开发，引入国内外有影响力的品牌产品和服务，打好文化和特色牌，大力发展沿线乡村旅游，既能充分满足游客需求，又能带动沿线乡镇农村发展、农民群众就业、创业，实现旅游扶贫、旅游脱贫。

“沿黄公路途径黄土高原的生态环境薄弱区域，道路沿线风沙、水土流失等灾害严重，植被覆盖率较低。”崔琰说，建议区域相关林业、农业、道路交通部门加强协调，坚持因地制宜，对沿线道路进行美化升级，突出沿线的文化旅游特色。同时对山体道路的护坡和加固面上进行二次创意美化，以增强路段的美观性和实用性。

编辑： 王瑜