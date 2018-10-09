常勇：强化沿黄地区现代特色农业基地建设。
西部网讯（记者 李媛 钟莹） 今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。
省政协委员、榆林市农业科学研究院院长常勇认为，沿黄生态城镇带涉及陕北黄土丘陵沟壑区、风沙滩水区和土石山区，农业资源丰富，农作物品种种类多，为全国许多农作物的优势产区。陕北为全国马铃薯优生区之一，面积约400万亩。榆林为谷子、糜子原产地之一，已有8000年历史，以谷子、糜子、荞麦、绿豆为主的小杂粮，种植面积在400万亩以上，其中荞麦、绿豆大量出口日本等国，另外陕北的红枣、山地苹果、外向型蔬菜也在全国驰名。因此，强化现代特色农业基地建设，提升优质农产品生产能力，对促进农业增效、农业增收意义重大。
常勇就沿黄区域现代特色农业发展提出多项建议。他建议，通过修筑宽幅梯田、建设淤地坝、改造农田水电路等措施，提升耕地质量，为区域农业生产和机械化作业打下基础；加大日光温室、塑料大棚等设施栽培技术推广力度，以充分利用陕北的光热资源。加大农业机械化技术推广力度，提高劳动生产率。加大节水灌溉、水肥一体化技术推广力度，提高水肥利用率，减少环境污染。
同时，示范区建设是农业技术普及推广的重要抓手，通过示范区建设，可以实现新品种、新技术、新成果的应用和展示，产业发展引导服务培训和辐射带动，生产加工和孵化试验，以及休闲观光等功能。在沿黄不同区域设置若干个县区级和乡镇级示范园区，发挥园区功能、加快农业科技的普及推广应用。
编辑： 王瑜
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