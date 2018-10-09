宋阿丽：统一开发沿黄生态城镇带旅游项目，打造品牌。

西部网讯（记者 李媛 钟莹）今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。

要致富，先修路。沿黄公路的建成对沿线历史文化传承、旅游资源开发、生态环境保护、区域经济合作、群众脱贫致富等方面发挥了积极的带动和促进作用。以沿黄公路为载体，兼具生态、观光、旅游、文化、城镇发展等多功能，为沿线各市、县经济社会高质量发展增添了新动能，注入了新活力。

为进一步加快沿黄生态城镇建设，增加群众幸福感和获得感，省政协委员、西北（陕西）国际招标有限公司副总经理宋阿丽建议，在原有发展基础上，加大生态环境保护力度，解决开发资金不足问题。同时，还要完善沿线城镇交通网络，引进优势企业开发旅游产业。

“我建议在沿黄公路沿线两侧栽植护路林带，鼓励政府机关、企事业单位、社会群众自发定点栽植，进一步改善生态环境，提升景观效果，增强生态保护功能，起到固土护坡、防止水土流失的作用。”宋阿丽说，还要采用公开招标的方式，对沿黄公路沿线景观提升任务合理划分标段，由“路长”负责，推进景观带加快建设。

建议由省政府牵头，引进陕旅等大型旅游开发企业，统一策划开发沿黄生态城镇带旅游项目，沿线政府配合，共同开发、共同受益。快速推进沿黄重要节点华阴及潼关古城段、洽川-大荔黄河湿地段、韩城历史文化段、秦晋大峡谷韩城段、延川乾坤湾九曲黄河十八弯段、吴堡石城段等建设，实现沿黄旅游资源有机串联，利用旅游开发大企业的品牌、资源、运作经验等优势，推动完善旅游设施，打造亮点品牌。

同时，省级相关部门加大指导力度，支持沿黄沿线打造特色小镇、自驾游目的地等项目，策划沿黄马拉松赛、自行车赛、越野赛等赛事活动。

编辑： 韩睿