黑树林：沿黄公路贯通给沿岸城镇经济社会发展迎来机遇。
西部网讯（记者 李媛 钟莹）今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。
延安市政协副主席黑树林在发言时说，长期以来，黄河沿岸因自然地貌复杂，交通闭塞，经济社会发展缓慢，是我省重点贫困区域。随着沿黄公路的全线贯通，打破了有史以来发展的制约瓶颈，给黄河沿岸城镇社会和经济发展迎来了千载难逢的历史机遇和强有力的基础支撑。
“沿黄滩涂、乾坤古渡，悬崖峭壁、黄土高坡、瀑布激流恰好是发展绿色生态旅游业的最佳资源。”黑树林说，依托公路发展生态旅游绿色产业，是加快沿黄地区生态城镇建设的根本。因此，必须明确定位沿黄公路为旅游专线，下大力解决目前公路建设标准低，公路建设与产业开发、城镇建设规划衔接不够，整体景观设计与生态旅游产业融合度不高等问题。
黑树林建议，交通部门按照二级公路和旅游专线的标准，对现有设计进行完善，对现有三级路段进行改造扩展，提高通行能力。把沿黄公路建设与旅游产业带建设项目高度融合，作为旅游项目的基础内容，按照景区景点布局，增加公路沿线的旅游观景台、服务中心、停车场、旅游景区景点标志牌等配套设施项目，提升公路设施品质等级。
“沿黄公路已全线贯通，但依托沿黄公路的生态旅游带开发、生态城镇建设、生态保护规划的具体项目规划有待加快进行。”在调研时，黑树林发现，公路建设部门与旅游、城镇发展等行业之间的项目规划条块分割严重，衔接不够紧密。
因此，他建议从省级层面加强沿黄公路沿线渭南、延安、榆林三市交通、旅游、农业、林业等部门的衔接协调，以沿黄公路为纵线，尽快完善制定黄河沿岸旅游产业带及景点开发、特色产业、生态休闲农业、林业生态景观等整体规划。建立黄河沿岸公路+城镇+旅游+特色产业的发展模式，做到统一规划、统一施工，同步发挥效益，促进我省黄河沿岸经济社会跨越式发展。同时建议相关部门设立黄河沿岸特色农业设施建设治理项目，解决黄河沿岸地区种植、养殖等特色产业发展中的土地、水利条件差的问题，为生态城镇建设及旅游业发展提供产业、产品支撑。
编辑： 韩睿
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