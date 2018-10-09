赵力强：建立流域生态合作与补偿联席会议制度。

西部网讯（记者 李媛 钟莹）今天（10月9日）上午，省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。

省九三学社专职副主委赵力强认为，建设沿黄生态城镇带是落实省委、省政府推进沿黄公路和黄河西岸生态治理工程的具体举措，对推进生态文明建设、推动区域社会经济发展、促进沿黄县市产业转型升级具有重要而深远的意义。

缺乏统筹协调，产业发展特色不强，生态环境保护与项目开发建设矛盾突出，生态补偿机制缺失是沿黄生态城镇带建设存在的问题。“沿黄区域是黄河中游水土流失最为严重的地区之一，多年来广大干部群众拦土蓄水、植树造林，为母亲河筑起了牢固的生态安全屏障，但无论是纵向的来自中省市的补偿，还是横向的来自受益兄弟地区的补偿，都没有建立相应的长效补偿机制。”赵力强说。

为此，赵力强建议，由省级相关部门和沿黄各县市共同组建“沿黄生态城镇带生态补偿委员会”，设立秦晋峡谷流域生态补偿专项基金，建立流域生态合作与补偿联席会议制度，推动各县市资源环境保护与利用联动。

同时，赵力强还建议，在省级层面成立沿黄生态城镇带发展管理协调办公室，统筹沿黄城镇带跨省合作、生态治理与环境保护、规划建设、重大设施、创新就业、区域品牌构建与宣传等重大事宜。

编辑： 韩睿