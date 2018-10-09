王振海：将沿黄公路打造成为陕西的国际名片

西部网讯（记者 李媛 钟莹）今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。
省政协委员、省发改委副主任王振海认为，沿黄区域虽然自然生态资源富集、历史文化资源丰富，但经济发展基础薄弱、人口普遍外流、贫困比例高，现有条件难以支撑沿线生态、旅游、文化、产业、城镇化等多元化、多层次发展的需求，需要有一批具有引领和带动作用的项目支持沿黄生态城镇带的提升和发展。
王振海坦言，他在调研过程中发现，沿黄生态城镇带建设目前存在整体经济基础薄弱，交通基础建设有待提升，区域内生态环境尚需治理，历史文化资源有待挖掘等问题，亟需解决。“建议制定沿黄区域的扶持政策，在统一规划的基础上，统筹协调区域内各级政府、金融机构、市场主体等，并给予沿线区域财政、税收、补贴等优惠政策，通过基础设施提升、生态恢复、文化复兴等手段，促进区域内产业转型升级，共同推进沿黄区域的开发，将沿黄公路打造成为陕西的国际名片。”
王振海还建议，加强招商引资工作，鼓励各类企业在统筹规划的基础上相互协作，增加区域内优势资源互补，减少恶性竞争，逐步完成沿黄区域整体的产业结构调整和优化，延伸产业链条，提高产业或行业竞争力。同时，由省、市政府联动，对于沿黄区域内各项工作开展，制定年度目标任务，明确目标主体责任。在各级政府内建立专项考核机制，加大沿黄区域内的考核力度，为沿黄区域经济持续健康发展注入新动力，助推“三个经济”发展再上新台阶。
编辑： 韩睿
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