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陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会

时间：2018-10-09 11:30:29  来源：西部网-陕西新闻网  

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陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会

今天（10月9日）上午，省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。省政协主席韩勇，副省长陈国强，省政协副主席张道宏，省政协秘书长闫超英出席会议。座谈会由省政协副主席陈强主持。

省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。

西部网讯（记者 李媛 钟莹）今天（10月9日）上午，陕西省政协举行“沿黄生态城镇带建设”月度协商座谈会。省政协主席韩勇、副省长陈国强、省政协副主席张道宏、省政协秘书长闫超英出席会议。座谈会由省政协副主席陈强主持。

省政协委员、省发改委副主任王振海，省九三学社专职副主委赵力强，延安市政协副主席黑树林，省政协委员、西北（陕西）国际招标有限公司副总经理宋阿丽，省政协委员、榆林市农业科学研究院院长常勇，西安科技大学建筑与土木工程学院教授崔琰，潼关县政协主席燕德民围绕“沿黄生态城镇带建设”主题进行发言。

西部网将对此次月度协商座谈会进行全程图文直播。

编辑： 韩睿

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