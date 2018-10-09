秦知道丨1万辆甲醇出租车来了！你对它了解多少？

西安将在明年推出1万辆甲醇出租汽车。

西部网讯（记者 刘望）近一段时间，西安将在明年推出1万辆甲醇出租汽车的消息引起了市民的关注，但西部网、陕西头条客户端记者在西安市场调查发现，甲醇出租车在西安的试点以及未来的大规模投入，还面临着价格过高等诸多因素的影响。

西安明年投放1万辆甲醇出租汽车

今年8月份，西安市交通运输局明确提出，到2019年，西安市要新增1万辆甲醇出租车。与此同时，媒体也首度披露了西安市甲醇出租汽车的外观设计。

9月初，在交通运输部“我的公交我的城”采访团在西安调研时，西安市交通运输局有关负责人在座谈会上，再次明确了西安正在加大推进甲醇出租车等清洁能源车的建设。

9月底，陕西省政府举行的解读《推动汽车产业加快发展的支持措施》政策例行吹风会上，陕西省工信厅装备工业处副处长张勇透露，到2019年底，陕西将投入2万辆甲醇出租车，其中1万辆集中在西安。

而在6月份，西安市就成立了以西安市市长上官吉庆为组长的甲醇汽车产业发展协调领导小组，主要负责全面领导和推进西安市甲醇汽车的推广应用及产业发展等工作，统筹研究解决推广应用过程中的重大问题。

西安试点甲醇出租车交付现场。资料图

甲醇汽油车曾曲折试点5年 推广遭遇瓶颈

甲醇汽车早已不新鲜。2012年3月，工信部决定在上海、陕西和山西试点甲醇汽车。西安、咸阳、宝鸡、汉中、榆林五市被确定为陕西省试点城市，陕汽集团、延长中立、陕西宝姜石化公司等企业为实施试点企业，长安大学汽车学院为技术支撑单位。

当年6月28日，陕西省甲醇汽车试点正式启动。甲醇小轿车安排在西安、咸阳、榆林和汉中市各20辆，参与出租车公司运营，在市区内运行。2013年4月，陕西在开展M25甲醇汽油的试点，全省建成并运行各类甲醇汽油加油站30座。

“西安雾霾最严重的那段时间，我就想着要从我做起爱护环境，所以特意在网上查到信息，专门去丈八北路那家加油站准备加甲醇汽油，谁知到那儿才知道他们家的甲醇汽油早就已经停售了，这么有助于治污减霾的产品，怎么说没就没了？”在西安市政府工作的李辉向媒体吐槽。

由于车主对甲醇燃料性能的不信任、加油站对传统成品油的依赖以及天然气价格的低廉，导致甲醇汽车的推广遭遇了瓶颈。据《西安日报》调查，截至2014年5月，西安市所有的加油站几乎全部停售甲醇汽油。

西安试点甲醇出租车时的加油站。资料图

去年终于通过验收 环保是其主要特色

2017年7月，曲折发展的甲醇出租车通过工业和信息化部、发展改革委、科技部等三部门的联合验收。验收时与会专家认为,陕西甲醇汽车试点获得较好效果,建议在陕西开展甲醇汽车推广应用。

“通过试点运行，验证了高比例甲醇汽车的适应性、可靠性、经济性、安全性和环保性。”项目验收会上，国家甲醇汽车专家组专家、陕西省专家组组长、长安大学刘生全教授对陕西省甲醇汽车试点数据采集和数据分析进行了详细的汇报。

刘生全介绍说，甲醇汽车是一种低排放汽车。甲醇是仅有一个碳原子的低碳燃料，自身非常清洁。而汽油则是由100多种不同的烃类混合而成，成分极其复杂，成分的复杂性加之高碳使其难以成为清洁能源。甲醇汽车CO、HC、NOX排放减少30%-45%，尤其是PM2.5的排放成倍下降，发展甲醇汽车是降低雾霾、保护环境质量的重大举措。

相较于汽油汽车和天然气汽车，甲醇汽车有自己的优势：与汽油汽车比较，甲醇汽车加速性能更好；在经济性上，甲醇要比汽油价格更低；在安全性方面，甲醇相比汽油闪点高，挥发性差，使用更安全，而与天然气相比，甲醇为常压液体，天然气为高压气体，也更加安全。

西安市面上的天然气出租车。

甲醇价格高于天然气 仍是制约推广主要因素

2012年10月，陕西省物价局核定了甲醇汽油的销售价格。甲醇汽油销售价格与普通清洁汽油价格动态挂钩机制，随成品油销售价格调整而调整；甲醇汽油最高零售价格与普通清洁汽油差价水平为：M15甲醇比汽油每升低0.20元、M25甲醇比汽油每升低0.55元。

今年9月5日，西安市物价局批复了西安交通燃气有限责任公司《关于确定M100车用甲醇燃料销售价格的请示》，由于M100甲醇燃料价格不属于政府定价项目，属于市场调节价项目，西安交通燃气有限责任公司可根据经营成本和市场情况自主确定M100车用甲醇燃料销售价格。

按照当前油价和气价，出租车驾驶员对甲醇燃料出租车的使用缺乏积极性。出租车司机李嘉说；“出租车每跑1公里，天然气成本约为汽油的一半，而甲醇每升仅比普通汽油便宜2角钱，驾驶甲醇出租车跑得越远越不划算。”

面对西安已经建成20座甲醇加油站和4座在建甲醇加油站，该如何降低成本推广甲醇出租车？陕西省工信厅装备工业处副处长张勇说，“为了加大普及甲醇出租车，一方面需要政府对车辆进行补贴，另一方面就是规模化发展甲醇汽车，以降低单个车辆要付出的成本。”

部分资料据西安日报

编辑： 刘望