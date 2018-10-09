西安公积金自主缴纳政策何时能实施? 力争年内落地

10月8日，10条网友留言有回复。

西部网讯 西安公积金自主缴纳政策何时能实施、甘肃游客被骗购买天价桃胶、岐山县城主干道大喇叭扰民……10月8日，陕西省住建厅、临潼区政府办公室、岐山县广播电视台等8个相关党政部门回复了10条西部网网友留言。

西安公积金自主缴纳政策何时能实施？

力争年内实施

2018年9月26日，网友“雪雾风华”反映称，去年7月，陕西省住建厅出台了《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面工作的指导意见》（陕建发〔2017〕244号），明确提到“将非全日制工作的进城务工人员、个体工商户、自由职业者以及新进城农业转移人口（以下统称自主缴存者）纳入住房公积金制度覆盖范围。”“鼓励扶持非全日制工作的进城务工人员、个体工商户、自由职业者、新进城农业转移人口以及已获得《外国人永久居留证》的外国人按照自愿原则申请建立住房公积金账户，自主缴存住房公积金。”然而一年多过去了，该指导意见并未真正落地施行。作为一名刚需的自由职业者，在商贷利率居高不下的情况下，非常希望能够在购房时使用到住房公积金贷款。希望能尽快出台工作时间表，将这项好政策落地生根，造福民众。

陕西住房和城乡建设厅公积金监管处回复：陕西省住建厅《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面工作的指导意见》出台后，各市住房公积金中心积极贯彻落实，目前铜川、商洛已经落实，西安和省直中心也在积极落实之中。西安中心调研论证、方案制定阶段已完成，鉴于系统开发升级测试阶段较为复杂，需要一定时间，目前我处正加强督导，要求西安中心加快推进相关工作，力争年内将这项政策落地实施。

甘肃游客被骗购买天价桃胶

已为游客办理退货

2018年9月11日，网友“剑魂冰魄”反映称，我是甘肃酒泉的一名游客，2018年9月10日去临潼区兵马俑游玩，被一当地私家车带往心语超市土特产店，里面的店员给我们推销了桃胶，一克13元，最后被还价到5元一克，最终我被诱导花2655元买了一斤桃胶。回来的路上我一查，最好的特级的桃胶一斤才几百块钱，才知道上当受骗了。希望相关部门能严肃处理，帮我追回损失。

临潼区政府办公室回复：经查，我区旅发委第一时间与游客取得联系，了解情况后得知，游客于9月10日来临潼旅游时被一当地私家车带往心语超市，以每克5元的价格买了2655元的桃胶，要求退货。

和游客联系后，游客表示商家已为其办理了退货，对于当日私家车未有任何信息可以提供，对于桃胶是否可售卖，将联合食药部门到店方进行调查，若查实桃胶不可售卖，将责令店方立即关门停业，转交食药部门处理。

岐山县城主干道大喇叭扰民

已对部分音柱进行调整

2018年9月18日，网友“冬冬”反映称，岐山县于四年前在县城主干道安装了10到15米间隔一排的大喇叭，该大喇叭广播在早上6点25到晚10点之间播放音乐、新闻、小说以及药品广告，且声音较大，严重影响附近居民的休息，请当地政府及时解决处理。

岐山县广播电视台回复：经过对街道主干道安装的118个音柱进行逐个排查，总体音量符合当初安装要求。重点对离住宅楼近的音柱进行排查，信访局门口和天柱路十字路口音柱的音量相对较大，将立即派技术人员前往调整处理。今后，我们将加大对街道音柱的巡查力度，发现问题及时解决。

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10月8日有回复：西安市工商局等单位答复10条留言

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编辑： 辛超