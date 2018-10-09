西安公积金自主缴纳政策何时能实施? 力争年内落地

10月8日，10条网友留言有回复。
西部网讯 西安公积金自主缴纳政策何时能实施、甘肃游客被骗购买天价桃胶、岐山县城主干道大喇叭扰民……10月8日，陕西省住建厅、临潼区政府办公室、岐山县广播电视台等8个相关党政部门回复了10条西部网网友留言。
西安公积金自主缴纳政策何时能实施？
力争年内实施
2018年9月26日，网友“雪雾风华”反映称，去年7月，陕西省住建厅出台了《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面工作的指导意见》（陕建发〔2017〕244号），明确提到“将非全日制工作的进城务工人员、个体工商户、自由职业者以及新进城农业转移人口（以下统称自主缴存者）纳入住房公积金制度覆盖范围。”“鼓励扶持非全日制工作的进城务工人员、个体工商户、自由职业者、新进城农业转移人口以及已获得《外国人永久居留证》的外国人按照自愿原则申请建立住房公积金账户，自主缴存住房公积金。”然而一年多过去了，该指导意见并未真正落地施行。作为一名刚需的自由职业者，在商贷利率居高不下的情况下，非常希望能够在购房时使用到住房公积金贷款。希望能尽快出台工作时间表，将这项好政策落地生根，造福民众。
陕西住房和城乡建设厅公积金监管处回复：陕西省住建厅《关于进一步扩大住房公积金制度覆盖面工作的指导意见》出台后，各市住房公积金中心积极贯彻落实，目前铜川、商洛已经落实，西安和省直中心也在积极落实之中。西安中心调研论证、方案制定阶段已完成，鉴于系统开发升级测试阶段较为复杂，需要一定时间，目前我处正加强督导，要求西安中心加快推进相关工作，力争年内将这项政策落地实施。
甘肃游客被骗购买天价桃胶
已为游客办理退货
2018年9月11日，网友“剑魂冰魄”反映称，我是甘肃酒泉的一名游客，2018年9月10日去临潼区兵马俑游玩，被一当地私家车带往心语超市土特产店，里面的店员给我们推销了桃胶，一克13元，最后被还价到5元一克，最终我被诱导花2655元买了一斤桃胶。回来的路上我一查，最好的特级的桃胶一斤才几百块钱，才知道上当受骗了。希望相关部门能严肃处理，帮我追回损失。
临潼区政府办公室回复：经查，我区旅发委第一时间与游客取得联系，了解情况后得知，游客于9月10日来临潼旅游时被一当地私家车带往心语超市，以每克5元的价格买了2655元的桃胶，要求退货。
和游客联系后，游客表示商家已为其办理了退货，对于当日私家车未有任何信息可以提供，对于桃胶是否可售卖，将联合食药部门到店方进行调查，若查实桃胶不可售卖，将责令店方立即关门停业，转交食药部门处理。
岐山县城主干道大喇叭扰民
已对部分音柱进行调整
2018年9月18日，网友“冬冬”反映称，岐山县于四年前在县城主干道安装了10到15米间隔一排的大喇叭，该大喇叭广播在早上6点25到晚10点之间播放音乐、新闻、小说以及药品广告，且声音较大，严重影响附近居民的休息，请当地政府及时解决处理。
岐山县广播电视台回复：经过对街道主干道安装的118个音柱进行逐个排查，总体音量符合当初安装要求。重点对离住宅楼近的音柱进行排查，信访局门口和天柱路十字路口音柱的音量相对较大，将立即派技术人员前往调整处理。今后，我们将加大对街道音柱的巡查力度，发现问题及时解决。
如需查阅更多回复，请点击>>>
扫二维码进行留言
编辑： 辛超
娱乐经历过这场日以继夜的鏖战后，每一个在舞台上留下过足迹的战士都能回头骄傲的对家人、朋友介绍“这就是说唱”。10-09
娱乐在规范影视行业税收秩序工作中，对发现税务机关和税务人员违法违纪问题，以及出现大范围偷逃税行为10-09
娱乐由四川卫视原创出品的一档大型音乐故事秀节目第五季《天籁之音·中国藏歌会》将于10月11日隆重回归。10-09
娱乐在张艺兴生日当天，除了粉丝、合作伙伴、媒体们发声祝福外，他还收到了一票来自圈内好友们的生日祝福，据统计多达34名明星好友。10-09
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07
娱乐尤其是胡杏儿、陶昕然走访的留守儿童家庭，孩子们纯真向上的状态更加坚定了她们热心助农、深入帮扶的信念。10-05
娱乐中华创世神话舞剧《精卫填海——金山传奇》近日拉开2018上海金山文化艺术季序幕。10-05
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03