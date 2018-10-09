郭涛亮相电影节。

西部网讯（记者 李媛 贺桐） 10月8日晚，西安星光璀璨，第五届丝绸之路国际电影节暨西影60周年纪念大会在西安西部电影集团盛大开幕。来自世界各地的电影工作者汇聚古城、共襄盛典。

张嘉译、陈凯歌等众多明星齐聚古城

本届电影节由国家电影局指导，陕西省人民政府、福建省人民政府主办，西安市人民政府、陕西省新闻出版广电局、西部电影集团有限公司承办，以“新时代·新丝路·新视界”为主题，共设置了开幕式、主宾国活动、电影展映、电影论坛、电影评审、全民电影嘉年华、闭幕式暨颁奖典礼共7个主题单元。

开幕式在“致敬经典”中拉开序幕，通过评审委员会介绍及评委会主席致辞、入围影片推介、开幕式影片主创亮相、电影节形象大使寄语、宣布电影节开幕等仪式，用磅礴的气势，展现了古都西安历史的源远流长、深厚的文化积淀，以古今交融、中西合璧的节目，再现从古至今西安作为丝路起点和核心城市的兼容并蓄。

红毯上，陈凯歌陈红夫妇、闫妮、张嘉译、史可、成泰燊、黄建新、王大治等明星惊喜亮相。《拿摩一等》《云南虫谷》《再见汪先森》等剧组，“一带一路”国家参展嘉宾等团体走上电影节红毯。

本届丝绸之路国际电影节由成龙担任形象代言人、张嘉译担任推广大使、景甜担任青年形象大使。谢飞为本届评委会主席，霍廷霄、郭涛、格鲁吉亚著名导演玛丽安·卡琪瓦妮为评委会成员，最终将评审出“最佳故事片” “最佳动画片” “最佳纪录片” “最佳男演员”“最佳女演员”等五项大奖。

开幕式再现经典 向西影建厂60周年致敬

开幕式采用国际尖端声光电技术与高科技手段，通过大型艺术装置、多媒体影像技术，用极富新意的视听盛宴，体现电影视听语言的魅力，展现科技引领创新的理念，赋予古都崭新面貌，突出电影节面向国际、面向未来的气息。

本届电影节开幕式，最引人注目的环节是向西安电影制片厂建厂60周年致敬，并以此作为开场表演，将西影厂出品的不同类型经典电影歌曲串烧，打造多区域、多场景的情景歌舞表演，充分利用服装、道具、焰火、装置、视频、投影等多种技术手段，再现西影厂经典影片的经典场景。现场，《古今大战秦俑情》的主题曲《焚心以火》，《大话西游》的插曲《浮尘》，《红高粱》的插曲《酒神曲》响起，唤起人们的回忆。通过回溯古都西安的辉煌电影历程，致敬西影培育的经典影片，致敬西部电影力量。

本届电影节较往届更加突出全民参与，新增“2018国际青年导演学术交流会”“电影辩世界”“大师嘉年华”“展映嘉年华”等特色活动单元。电影节期间将在西安30所高校、10个综合广场、100个社区展映国内外优秀影片100多部。