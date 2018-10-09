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话剧《柳青》在陕西新闻工作者中引起热烈反响

2018-10-09 10:32:23 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：王瑜   点击图片进入下一页

10月8日晚，来自全省各新闻媒体的编辑、记者共同观看了话剧《柳青》。

西部网讯（记者 刘璞华 摄影 王曙天）10月8日晚，来自全省各新闻媒体的编辑、记者代表共同观看了话剧《柳青》，西安话剧院新城剧场里不时爆发出热烈的掌声。这部长达近三个小时的话剧，收获了我省新闻工作者的一致好评，故事所传递的“柳青精神”再一次引起热烈反响。大家一致表示要弘扬“柳青精神”，做党和人民信赖的新闻工作者，共同传递陕西好声音。

柳青生平丰满呈现感人至深 精彩演绎收获一致好评

今年是柳青逝世四十周年，这部由西安话剧院创排的话剧版《柳青》，讲述了柳青为了创作《创业史》，放弃了城市优渥的生活条件，带着妻女毅然在长安皇甫村扎根14年，与皇甫村民亲如一家，想群众之所想，急人民之所急，紧密地把自己的命运与人民的命运、国家的命运结合在一起，最终创作出史诗文学《创业史》的生动故事。柳青深入人民，扎根基层的形象被演绎得感人至深，同时《创业史》中梁生宝、梁三老汉等许多人物的原型都在剧中得到了丰满得呈现。

该剧是国家一级编剧唐栋继《麻醉师》《共产党宣言》等重点剧目后，与西安话剧院的又一通力合作。唐栋与西安话剧院克服困难，除了搜集大量文字资料揣摩柳青外，还多次拜访柳青的长女刘可风，听她口述历史，还原了一个生动形象又感人至深的柳青，在创作中将干部、作家、农民的三重身份在柳青身上融合，“柳青精神”更加彰显。

剧中还大量运用了关中方言，全剧充满了陕西地方风情。尤为值得一提的是，剧中运用“快板王”的快板书串起了柳青生活、创作的一幕幕场景，不仅增加了旁观视角，打破了单一、闭锁的戏剧叙事的局限性，而且交代了事件背景，展现了关中风情，推进了情节的发展。精彩的快板书为这部话剧增色不少。

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