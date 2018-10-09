40年•40城•40人丨转型升级 产煤大市神木有了"国民咖啡"
时间：2018-10-09 07:40:07
来源：西部网-陕西新闻网
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40年•40城•40人丨转型升级 产煤大市神木有了"国民咖啡"
四十年前，神木丘壑纵横，荒漠严重，工业不兴，农业落后，民穷县弱，是国家级贫困县。经过四十年的发展，土地披绿，河水变清，农民变富，工业振兴，成为国家级百强县。发展过程中，神木市在煤炭等资源的转化利用上不断创新，“围绕煤、延伸煤、跳出煤”的发展战略让神木工业从低端到高端、从粗放型到精细化、从低成本到高附加值、从一煤独大到一二三产全面发展。
经过四十年的发展，神木已经成为工业强县。
西部网讯（记者 李媛）四十年前，神木丘壑纵横，荒漠严重，工业不兴，农业落后，民穷县弱，是国家级贫困县。经过四十年的发展，神木土地披绿，河水变清，农民变富，工业振兴，成为经济强县。发展过程中，神木在煤炭等资源的转化利用上不断创新，“围绕煤、延伸煤、跳出煤”的发展战略让神木工业从低端到高端、从粗放型到精细化、从低成本到高附加值、从一煤独大到一二三产全面发展。
2017年，有4300多年文明史、近1000年建县史的神木撤县设市，这个工业强县正以新的起点迎来了新的发展机遇。如今，神木当地人更希望用绿色、循环、可持续发展这几个关键词来重新定义这座城市。富起来的神木百姓也更加注重生活质量，更加关注生态环保。
编辑：
李媛
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旅游刚过去的国庆长假，不少市民选择出境度假。东南亚海岛成了出行的最大热门地之一，海岛、沙滩让人流连忘返。10-09
旅游10月10日，易捷为庆祝成立十周年活动举行的“易享节”正式开始，将有百余种商品享受“加1元多购一件原商品”的钜惠。10-09
旅游近日，新疆北部的可可托海国家地质公园秋景醉人，吸引了不少游客前来观赏。10-09
旅游中国地震台网正式测定：10月08日04时00分在海地地区(北纬20.00度，西经72.85度)发生5.3级地震，震源深度10千米。10-08
旅游“十一”黄金周期间（7天），北京市接待旅游总人数为1115万人次，同比增长2.6%；旅游总收入124.1亿元，同比增长7.8%。10-08
旅游在2018年“十一”黄金周7天假期(10月1日—7日)中，云南旅游市场持续火热，共接待游客2238.98万人次，同比增长19.95%。10-08
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旅游如今，黄金周已经过去，已拿到居住证的港澳台同胞们感受如何，他们在哪些方面体会到了便利，对于居住证的使用还有哪些建议？10-08
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美食祖传老店厉害在哪里？不就在于独属于自己的秘方么。下面小编就要为大家13个做饭小技巧，让你新手也能秒变大厨。10-09
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美食众所周知，烹饪茄子时一般都要比平常菜多用好几倍的油，可是这却让高血压、高血脂、想减肥的人很是为难，怎么办呢？10-09
美食烧开水，把骨头放入锅内，焯水几分钟，然后把水倒掉（去除一部分油以及血水）。放置盘中备用（焯水的时候也可以放入少许生姜去腥味）。10-09
美食秋天天气干燥，皮肤总是觉得干干的，吃点新鲜的水果补充补充点水分吧。这款水果龟苓膏碗可算得上是内容丰富哦.10-08
美食锅子烧热，倒入足量的植物油，放入葱、姜、花椒，炸出香味，晾凉备用。小碗内倒入炸香的油，放入适量的盐10-08
美食萝卜算得上是我们餐桌上的常客，可很多时候萝卜叶却被人当作垃圾给扔掉，其实萝卜叶具有较高的营养价值，清肺消食。10-08
美食秋冬季节正是橘子上市的好季节，而这个时候的橘子特别甜，价格也很便宜，很多人会因为便宜一次买好几斤。10-08
美食鲜藕及莲子含有大量的碳水化物和丰富的钙、磷、铁及淀粉，多种维生素和蛋白质。生藕消瘀凉血、清热止渴。10-08
美食早餐没有食欲，来碗豆腐脑是多数人的选择，豆腐脑营养丰富、口感细腻。除此之外在豆腐脑中，还含有糖类。10-08
健康肝脏是人体最大的代谢器官，起着去除毒素、蛋白质代谢以及分解等功能，可以说是人体最繁忙的器官；肝脏也很容易“生病”，日常养护十分重要。10-09
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健康爱美应量力而行，有时候在爱美与健康之间需要艰难地做出选择。从健康的角度，建议女士们尽可能减少穿高跟鞋的时间。10-09
健康儿童痛风与成人的表现不同，往往缺乏典型的痛风性关节炎表现，典型的痛风石形成则更少见。10-09
健康随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”。10-08
健康所谓寒露，意思就是地面的露水快要凝结成霜。那么，在这个冷热交接的节气，我们应该如何正确养生？10-08
健康一般来讲，人们的视力会伴随年龄的增加而出现缓慢下降的情况，视力突然的下降很多产生的因素有以下几点。10-08
健康其实，纵观各国血脂“指南”的演变可见，极高危人群“坏胆固醇”治疗的目标一直趋于更低。10-08
健康吃不胖的人经常摄入高热量食物，与肥胖相关的癌症风险也会升高。10-08
健康高血压有什么危害？长期血压过高，会损伤心、脑、肾等靶器官。确诊高血压后，患者一定要进行及时治疗。10-08
健康亲朋好友一聚，少不了要喝酒，虽然酒桌作为社交场所，喝酒在所难免，但酒桌上的一些习惯真的很伤身!10-04
健康 金秋十月，如何挑选最应季最养生的食材呢?看看专家的推荐!10-04
教育山东省从2014年开始推动促进学生体质健康立法。今年9月21日，山东省十三届人大常委会第五次会议审议通过了《山东省学生体质健康促进条例》。10-09
教育教育局发言人说，2019年内地高校免试收生计划继续优化，欢迎更多内地知名学府参与计划，让学生有多元化的选择。10-09
教育在刚刚过去的国庆假期，全国多地的文化科普类场馆深受广大游客青睐，科普出游人流爆涨。10-09
教育四川大学华西校区有一个高颜值学霸寝室，该寝室6名临床医学专业的同学全部成功保研。10-09
教育在网上，“西二旗人”很容易被贴上标签，“码农”是最常见的说法。程序、算法、迭代、优化……10-08
教育改革开放以来，中国行政管理学不断发展完善，取得丰富研究成果，为推动政府治理体系改革和完善提供了重要学理支撑和智力支持。10-08
教育人生百年，立于幼学。幼有所育，是事关未来希望的重要民生工程。乐山市委、市政府高度重视学前教育。10-08
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教育近日，一则“父亲把6个孩子绑在床板上后续：已被剥夺抚养权，孩子转交福利院”的视频引发关注。10-08
教育为防止儿女沉迷于手机游戏，王宏建告别了打拼15年的城市，返回老家湖南农村。他到家的第一件事就是没收孩子们的智能手机。10-08
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数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
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数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车雷克萨斯日前公布了LC轿跑的黄色限量版预告图，新车有望在10月份举行的巴黎车展上首次亮相，预计售价8万英镑(约合人民币72万元)。10-09
汽车日前，三星显示(SAMSUNG DISPLAY)宣布：将为奥迪全新的电动运动型多功能车(SUV)——奥迪e-tron，提供7英寸OLED显示屏。10-09
汽车由此，丰田在不到两个月的时间内宣布累计召回346万辆混合动力汽车，其中涵盖了美国、日本、欧洲、中国等重要市场。10-08
汽车车身侧面，由一条极富跃动感的腰线由车头贯穿车尾，拉长车身的同时融合曲面光影变化，打造充满生命力的动感美学。10-08
汽车动力方面，新车将继续搭载2.3T柴油发动机，最大功率为190马力，峰值扭矩为450牛·米，与常规版车型的参数保持一致。10-08
汽车大众计划2020年之前在华推出至少12款SUV，并表示中国市场对其未来的成功发挥“决定性”作用。10-07
汽车大众发布了I.D. R Pikes Peak(派克峰)原形赛车的官图，新车将于6月24日参加在美国科罗拉多州举办的2018年度派克峰国际爬山赛。10-07
汽车保时捷表示，计划到2025年纯电动汽车和混合动力汽车销量将占总销量的25%，但保时捷经典的911跑车不会推出纯电动版。10-07
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汽车2010年，沃尔沃在中国市场的经销商和供应商分别只有83家和不足100家；到2017年，沃尔沃的中国经销商和供应商分别达到226家和556家。10-01
汽车丰田汽车公司（以下简称“丰田”）在N3展馆展出了电动化的卡罗拉双擎E 及雷凌双擎E 车型，以及SUV新车——C-HR和奕泽IZOA。09-30
汽车该协议要求沃尔沃于明年在加州南海岸空气盆地地区(South Coast Air Basin)部署8台纯电动示范卡车和15辆试商用和商用车辆。09-30