40年•40城•40人丨转型升级 产煤大市神木有了"国民咖啡"

经过四十年的发展，神木已经成为工业强县。

西部网讯（记者 李媛）四十年前，神木丘壑纵横，荒漠严重，工业不兴，农业落后，民穷县弱，是国家级贫困县。经过四十年的发展，神木土地披绿，河水变清，农民变富，工业振兴，成为经济强县。发展过程中，神木在煤炭等资源的转化利用上不断创新，“围绕煤、延伸煤、跳出煤”的发展战略让神木工业从低端到高端、从粗放型到精细化、从低成本到高附加值、从一煤独大到一二三产全面发展。

2017年，有4300多年文明史、近1000年建县史的神木撤县设市，这个工业强县正以新的起点迎来了新的发展机遇。如今，神木当地人更希望用绿色、循环、可持续发展这几个关键词来重新定义这座城市。富起来的神木百姓也更加注重生活质量，更加关注生态环保。

编辑： 李媛