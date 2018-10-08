陕西省表彰非遗保护先进 14家单位31人获表彰 

西部网讯(记者 苏静萌）记者10月8日从陕西省文化厅了解到，为表彰先进、树立典型，进一步激发全省非物质文化遗产保护工作者积极性、创造性，陕西省文化厅对全省14家“陕西省非物质文化遗产保护工作先进集体”和31名“陕西省非物质文化遗产保护工作先进个人”进行表彰。

陕西省文化厅希望受到表彰的集体和个人珍惜荣誉、再接再厉，为陕西非物质文化遗产保护工作再创佳绩。同时要求全省各级文化部门和非物质文化遗产工作者，以受到表彰的集体和个人为榜样，继续深入学习贯彻习近平总书记关于弘扬中华优秀传统文化系列指示精神，不断增强文化自信，提高保护传承水平，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，为社会主义文化繁荣兴盛作出新的更大贡献。

陕西省非物质文化遗产保护工作先进集体和先进个人名单

一、先进集体（14家）

1.西安市鄠邑区非物质文化遗产保护中心

2.陇县文化馆

3.咸阳市非物质文化遗产保护中心

4.渭南市非物质文化遗产保护中心

5.铜川市群众艺术馆

6.延安市文化艺术中心（延安市非物质文化遗产保护中心）

7.榆林市非物质文化遗产保护中心

8.汉中市非物质文化遗产保护中心

9.南郑区非物质文化遗产保护中心

10.石泉县旅游发展委员会（石泉县文化文物广电局）

11.柞水县文化广播影视局

12.陕西红拳文化研究会

13.陕西省艺术研究院

14.陕西省非物质文化遗产保护中心

二、先进个人（31名）

西安市

马绪斌 西安明仁医药保健品有限责任公司

王养军 蓝田县文化体育广播电视局

何海勇 灞桥区文化馆

宝鸡市

董珠课 陈仓区文化馆

姚 锐 凤翔县文化馆

咸阳市

杨彦文 咸阳市文化广电新闻出版局

陈亚润 泾阳县文体广电局

何爱叶 旬邑县商贸小区

铜川市

王 静 铜川市群众艺术馆

田亚莉 铜川市宜君民间艺术研究院

渭南市

梁新蒲 渭南市文化广电新闻出版局

王 敏 澄城县文化馆

薛宏权 渭南市华州区宏权影艺文化传承发展有限公司

汉中市

张昌文 南郑区桄桄剧团

王继胜 汉中市民间文艺家协会

程文徽 宁强县宣传文化中心

安康市

蒋典军 汉滨区文化馆

王永霞 安康市群众艺术馆

张 媛 紫阳县文化馆

商洛市

吴慧芳 商洛市群众艺术馆

延安市

安 军 延安市文化广电新闻出版局

胡佐奇 志丹县文化馆

冯山云 延川县文化局

王健宁 安塞区民间艺术培训中心

榆林市

薛志章 榆林市群众艺术馆

雒胜军 绥德县文化馆

温永开 府谷县文化馆

韩城市

吉胜虎 韩城市人民艺术剧院有限公司

西咸新区

黄建民 秦汉新城正阳街办同仁村

邵智勇 陕西红拳文化研究会

孙清潮 陕西师范大学文学院

编辑： 泽昊