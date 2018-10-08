西安地铁国庆运送乘客1864万人次 “有声图书馆”上线

国庆期间，西安地铁站里的乘客。
西部网讯（记者 刘望）记者从西安地铁方面了解到，国庆假日运营时间自9月30日至10月7日，8天累计平安运送乘客达1864.14万人次，日均客流233.02万人次。9月30日单日线网客流达到259.45万人次，为国庆长假期间单日最高客流。
延长运营 加密车次 齐心协力迎战“大客流”
国庆期间，西安地铁北客站、北大街、钟楼、小寨、大雁塔及纺织城等站客流量持续高位；二号线永宁门站受“城墙灯光秀”等系列活动带动客流突发增长，西安地铁开行列车14777列次，日均开行列车1547列次，在线网高峰时段共增加上线列车50列，提高了节日期间的运输能力。
10月1日晚，西安北站到站部分高铁晚点，西安地铁延长运营至10月2日0：10分，接驳高铁到达旅客700余人，解决了高铁晚点旅客深夜到站的出行问题。密切联动 升级安检 展现地铁“软实力”国庆长假期间，西安地铁累计投入运营保障人数1.5万人次，积极补充车站客运组织力量。
地铁移动“有声图书馆”专列跻身古城“新网红”
为充分发挥地铁公共文化平台的城市窗口作用，进一步挖掘西安深厚的历史文化底蕴，深化全民阅读，营造书香之城的浓厚氛围，西安地铁在10月1日国庆节正式推出首列移动“有声图书馆”专列，这是继“丝绸之路文明号”、“唐风诗韵”专列后，西安地铁围绕城市特色打造的又一文化主题列车。
10月1日，西安地铁移动“有声图书馆”首列主题专列一经上线便引爆广大市民的朋友圈，大家在车厢里纷纷扫码体验“听书”的乐趣，地铁列车悄然变身成为“有声图书馆”，成为国庆期间古城西安的“新网红”。
编辑： 刘望
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