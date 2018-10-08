西安限行6条措施变9条 公共交通加大投入缓解出行难

西安的公交车。资料图

西部网讯（记者 刘望）日前，西安市多部门联合发布通告，宣布将夏防期机动车常态化限行时间延续至11月14日晚。与此同时，公共交通的互补措施也被首次写入通告，记者今天（10月8日）就有关互补措施进行了走访了公交、地铁、自行车和交警部门。

从6条变9条 公共交通互补措施首度写入限行通告

10月5日，西安市多部门联合发布通告，宣布将夏防期机动车常态化限行时间延续至11月14日晚。很多细心的市民发现，与此前多次发布的“限行6条”不同，本次发布的通告一共分为9条措施，第7和第9条措施中，明确提出了公交、地铁、公共自行车和公安交管部门的责任：

西安市交通运输局要优化公交线网布局，提高公交地铁运力和服务水平，解决和创新市民喜爱的绿色出行方式，科学设置公共自行车站点并合理投放，最大限度满足市民需求。

市公安局要努力提高交通管理和服务水平，不断增加和优化公交专用道，确保公交专用道安全畅通和公交优先通行。同时，保障公共自行车等绿色低碳交通出行的便捷。

那么，这两条措施中涉及的措施落实的怎么样？西部网、陕西头条客户端记者分别对西安市公交总公司、西安地铁运营公司、西安市公共自行车公司以及西安交警进行了走访。

公交日均增加110个高峰车次 地铁准备6列备用列车

其中，西安市公交总公司制定了4项公交运力保障措施，日均增加110个高峰车次，调整了运营班次，缩短高峰时段发车间隔，同时增加区间车、大站快车，提高高峰断面客流及时疏散能力。

此外，还根据各主干道及各线路客流情况，早晚高峰时段700路、5路、616路、800路等线路在王家坟至南门，电子城至大雁塔等客流高峰区域加投区间车，加快车辆周转。必要时还将在长安路、科技路等主干道部分线路增开大站快车，缩短车辆运营时间，提高车辆运营效率。

西安地铁在早晚高峰期间，严格执行列车时刻表，全线网最大上线列车108列，同时在重点车站准备6列备用列车应对集中大客流。 今天起，还将在后卫寨、纺织城、凤城五路、北大街、钟楼、小寨、丈八北路、太白南路等重点大客流车站增加运营保障人员和安检力量。

西安公共自行车公司则全员上岗，全员上岗对无桩公共自行车的改造和推进工作，让市民更加方便地使用无桩自行车，给绿色出行创造条件，同时加强了对现有有桩车辆的维护，确保用车方便。

西安交警也加大了对私家车占用公交车道的查处力度，通过拖移、查处、抓拍等手段，保障公交专用车道的畅通。同时，路面上的机动民警也及时进行路面疏导，保障公交车的优先出行。

编辑： 刘望