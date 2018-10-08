国庆陕西高速路通行车辆1269.89万 较去年增长25%

国庆节长假期间，交警在路面进行疏导。

西部网讯（记者 刘望）记者今天（10月8日）从陕西省高速公路收费管理中心了解到，2018年国庆节长假，陕西全省高速公路累计通行车辆1269.89万辆，较去年增长25.19%，其中小型客车1085.84万辆，较去年增长23.45%。流量最高峰出现在节日第一天（10月1日），单日流量达到192.65万辆，是平日的2.2倍。

总体来看，长假七天全省高速公路通行车流量变化呈现出“前高后低、双重叠加”的特点。高速公路车辆从9月30日开始快速增加，到10月1日达到峰值，此时段主要以返乡车辆为主；第二个高峰从节日10月3日开始，一直持续至10月5日，该时段通行车辆主要以省内外自驾游车辆为主，出游车辆再次推高整体车流量；由于很多车辆选择错峰返程，10月7日流量并不高，但集中于当日下午时段，受此影响，绕城部分收费站出口仍出现排队现象。

重点监测的路段中，青银高速吴靖段，包茂高速延靖段、西镇段，福银高速西长段，沪陕高速商界段、京昆高速西禹段、西汉段、汉宁段，连霍高速西宝段，延西高速西耀段，西安绕城高速，十天高速西略段等，曾因交通事故造成短时局部拥堵。

收费站方面，多个路段的部分收费站因过站流量过大，出入口曾实施短时限行措施。其中青兰高速宜富段壶口收费站，因景区旅游人数过多，导致10月1-5日景区至收费站车辆较长时间拥堵饱和。

节日期间全省高速公路网共发生突发事件276起，造成道路拥堵52次，平均单次拥堵时间2.82小时。突发事件中交通事故172起，较去年减少13%。西安绕城高速，京昆高速西禹段，连霍高速西宝段，沧榆高速榆神段，福银高速西长段，事故相对较多。交通事故中追尾事故133起，单方事故12起，占到事故总数的84%，反映出违规超速、不规范驾驶是造成事故的主要原因。

编辑： 刘望