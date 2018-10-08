国庆西安空港口岸出境旅客超两万 泰国最受追捧

西安空港口岸进出境旅客44313人次，比去年同期增长5.4%。

西部网讯（记者 马晴茹）今天（10月8日），记者从西安海关处了解到，10月1日—10月7日，西安空港口岸进出境旅客44313人次，比去年同期增长5.4%。

据西安海关统计，其中出境旅客21701人次，入境旅客22612人次；进出境航班336架次，增长7%，其中出境航班170架次，进境航班166架次。主要呈以下特点：

一是进出境旅客主要往来泰国、韩国、香港、马来西亚等国家（地区），以旅行团及商务人士为主。进出境航线以往来泰国、韩国、香港、马来西亚直航航班为主。

二是进出境旅客数量持续大幅增长，直航旅客数量居首。其中，直航航线进出境航班266架次，旅客4.3万人次，约占进出境旅客总数的96.2%；经停航班进出境航班70架次，旅客1692人次。

三是陕泰航线旅客数量居进出境旅客数量首位。共监管陕泰航线航班73架次，旅客8255人次，往来泰国旅客人数占进出境旅客总人数的18.6%，居进出境旅客数量首位，韩国与香港分列二、三位，占比12.7%与10.4%。

记者了解到，在国庆期间，西安海关成立监管通关工作组，24小时与口岸联检单位等有关部门紧密联系配合，形成服务合力来共同保障口岸的良好秩序。

编辑： 马晴茹