陕西为四市招聘100名特岗全科医生 10月15日起报名

西部网讯（记者 彭芬）记者今天（10月8日）获悉，为切实加强基层全科医生队伍建设，提高基层医疗卫生机构服务能力，陕西省人社厅、省卫生计生委计划面向社会为宝鸡市、渭南市、延安市和榆林市贫困县乡镇卫生院招聘100名特岗全科医生。

10月15日起现场报名 须40岁以下且有职业医师资格

根据招聘条件，应聘者年龄应在40周岁以下，身体健康，具有良好的政治素质、思想品德和职业道德，愿意长期扎根农村为农村卫生事业发展作贡献。

同时还应满足下列条件之一：具有执业医师资格，且执业范围注册为临床类别全科医学专业或中医类别全科医学专业；具有执业医师资格，经省级卫生计生行政部门（含中医药管理部门，下同）认可的全科医生规范化培养、转岗培训或者岗位培训并考核合格；具有二级以上医院工作经历和执业医师资格，多年从事临床诊疗工作，能够胜任全科医生岗位。

本次招聘在陕西省人民政府门户网、陕西省人力资源和社会保障厅网、陕西省卫生计生委网发布公告。报名采取现场报名的方式进行，应聘人员需持有关证件资料，到相关市卫生计生局指定地点报名审核。

报名、审核时间为10月15日08:00至10月19日18:00。各市报名地点为：宝鸡市金台区宝虢路125号宝鸡市行政中心1号楼602室（宝鸡市卫生和计划生育局人事教育科）；渭南市临渭区车雷大街69号渭南市民服务中心主楼818室（渭南市卫生计生局人事科）；延安新区为民服务中心综合楼840室（延安市卫生计生局人事科）；榆林市榆阳区青山东路1号榆林市政府2号楼619室（榆林市卫生计生局人事科）。

应聘人员只能报考一个岗位。在报名期间，资格审查通过后，报考岗位不能更改。

重点考察思想道德及业务能力

对报名人数小于或等于招聘计划的岗位，经考察考核，可直接办理聘用手续；对报名人数超过招聘计划的岗位，可采取考试或考察考核方式。体检医院须安排在三级医院。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等，并再对应聘人员的资格条件进行复审。

拟聘人员名单由各市卫生计生局进行公示，公示期为5个工作日。

设置全科医生特设岗位的县级公立医疗机构应当按照《事业单位人事管理条例》及有关规定，由县卫生计生局负责督导其与特岗全科医生签订聘用合同，聘期4年。对服务期满自愿留任的特岗全科医生，经市级卫生计生主管部门考核合格的，按照公开、公平、公正的原则，报经市级编制、人社部门核准后，直接办理聘用手续。受聘特岗全科医生纳入乡镇卫生院编制内管理后，最低服务年限为5年。

编辑： 马晴茹