国庆宝鸡接待游客843.1万人次 多景区现"一房难求"

国庆黄金周，宝鸡各旅游景区人气火爆。
西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞） 10月8日，记者从宝鸡市旅发委了解到，国庆黄金周期间，宝鸡旅游热度持续升温，人气火爆。据统计，10月1日到7日，宝鸡全市共接待游客843.1万人次，旅游综合收入46.36亿元，再次掀起了2018年宝鸡旅游新热潮。
据了解，今年以来，宝鸡全市旅游工作以创建国家全域旅游示范市为目标，按照市县联动、一体推进的原则，加快全域旅游向纵深发展。同时，积极推进景区降价提质行动，上半年对22家A级景区进行了警告、降级、摘牌等处理，全市旅游景区管理进一步规范。国庆前，法门寺、太白山、关山草原、大水川、九龙山等26家景区先后推出降价活动和优惠活动，占到A级收费景区的70%以上，部分重点景区门票的让利幅度高达50%。各大收费景区也全面落实了关于相关行业、特殊人群的旅游免票政策，丰富多彩的旅游文化活动吸引了众多游客来宝鸡游览。
国庆黄金周，宝鸡各旅游景区人气火爆。
黄金周期间，宝鸡全市各大景区人气持续火爆，法门寺景区入园人数16.9693万人次，门票收入1318.1万元。太白山景区入园人数5.34万人次，门票收入1232.6万元，太白山景区连续三天因游客爆满而发布流量控制信息，太白山旅游区各大温泉酒店“人满为患”。关山草原景区、太白山景区、九龙山景区均出现“一房难求”的景象，陈仓老街、西府老街的特色美食供不应求，人民公园、北坡公园、儿童公园、植物园、太阳市等城市休闲娱乐景点成为都市旅游热点。
国庆黄金周，宝鸡各旅游景区人气火爆。
除此之外，历史文化和民俗文化游也受到游客追捧，十一黄金周期间，宝鸡全市各大博物馆结合自身馆藏文物和文化特色，推出多项异彩纷呈的展览和活动，在假日期间全部开放，有的博物馆还延长了开馆时间，并为游客提供免费讲解服务，极大提升了旅游人气，游客一边旅游、一边学习蔚然成风。
国庆黄金周，宝鸡各旅游景区人气火爆。
同时，在第七届文化旅游节的助推下，具有宝鸡特色的西府民俗旅游备受青睐，六营民俗村、关中天下、西府老街、雍州古镇、固关古镇等民俗景点成为旅游新亮点，景点全天侯熙熙攘攘、人流不断。宝鸡传统手工艺制作的彩绘泥塑、木版年画、马勺脸谱、皮影，具有西府特色的挂面、香醋、面皮、臊子、文王锅盔等产品，秦岭地区的花椒、木耳、蜂蜜、猕猴桃、核桃等农特产品，以及以周秦文化为主题的文创产品、青铜器复制品、旅游商品等成为各地游客选购的热门，在游客大开眼界、大饱口福的同时，更让宝鸡的非物质文化遗产得到推广和传承。
编辑： 王瑜
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