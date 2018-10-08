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秋裤该拿出来了！陕西明天降温 陕北气温最低跌破0°

时间：2018-10-08 18:05:47  来源：西部网-陕西新闻网  

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秋裤该拿出来了！陕西明天降温 陕北气温最低跌破0°

今天（10月8日）是农历二十四节气中的“寒露”，意味着表示秋季时节的正式结束，深秋的脚步也近了。

西部网讯 今天（10月8日）是农历二十四节气中的“寒露”，意味着表示秋季时节的正式结束，深秋的脚步也近了。记者从陕西省气象台了解到，明天陕西省将迎来一次降温过程，陕北部分地区最低气温将跌破0度。

关中南部陕南有弱降水 陕北最低气温将跌破0度。

预计今天白天：全省多云间阴天，关中南部、陕南有小雨。

今天晚上：陕北、关中阴天转晴天，陕南阴天转多云。榆林、延安北部有4级左右偏北风，日平均气温陕北、关中北部下降6-8℃。

陕西飞机增雨计划为：8日10时起飞，作业区域为咸阳、铜川、渭南和商洛地区，计划飞行1架次。

9日：陕北、关中阴天转晴天，陕南阴天转多云，安康南部有小雨。榆林、延安北部有4级左右偏北风，陕北日平均气温下降4℃左右。

10日：陕北、关中晴天，陕南晴天间多云。

11日：陕北晴天间多云，关中、陕南晴天转多云。

12日：陕北、关中北部多云，关中南部、陕南阴天间多云，陕北北部、陕南西部有小雨。

13日：全省阴天间多云，陕北西部、关中、陕南有小雨。

14日：全省阴天有小雨。

后期天气趋势（15-17日）：15日全省阴天有小雨，16-17日，全省阴天间多云。

昨日汉中、安康出现小到中雨

昨日陕北、关中局地和商洛西南部出现小雨，汉中、安康出现小到中雨。7日07时-8日07时全省共479个监测站出现降雨，最大镇巴星子山林场、黎坝18.3毫米。昨日全省最高气温分布：陕北大部16～21℃；关中大部18～23℃,西安城区21.1℃；陕南大部18～23℃。

今晨全省最低气温（截止07时）：陕北大部-1～6℃；关中大部7～12℃,西安城区11.5℃；陕南大部8～16℃。昨日至今晨镇巴、平利、石泉出现能见度460～730米大雾。

编辑： 王瑜

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