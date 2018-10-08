长安秦岭拆违后加速生态修复 累计拆除超17万平方米

路易山庄违建别墅拆除后复绿现场。

西部网讯（记者 马晴茹 通讯员 刘毅文）“早上不到6点，拉过来两车1200多棵树苗，卸下来直接放到树坑里栽好，不伤树，好活。”正在栽植树苗的张师傅说。今天（10月8日），长安区路易山庄违建别墅拆除后原址生态修复工作正紧张有序地进行着。

记者在现场看到，两辆大货车满载近2米高的油松正在卸货。10余名工人车上车下互相配合，小心翼翼搬运着带土球的树苗；两台大型拖拉机装配旋坑机顺着白灰撒的直线施工，在标注“十”的黄土上迅速挖出80公分的树坑；5名工人手抱肩扛将树苗依次轻轻放入坑内；技术人员指导3名工人把树扶正、培土、夯实、规范栽植；大型运水车摆动水带逐树浇水；园林师傅手握花钳修建枝叶；苗木行间，女工们半站梳理麦冬草，半蹲利索栽埋着……整个过程规范专业高效。

路易山庄违建别墅拆除后复绿现场。

据了解，这次植绿的80多人都进行了培训，掌握了油松栽植规范。对树坑的直径、深度、培土厚度、树盘整修，修剪标准等都很了解。同时，植绿人员按照工序分成装卸组、栽植组、浇水打药组等。“这么做的目的，就是从细节入手，保证每个环节无错误，保证苗木的成活率。”工长姜师傅说道。

记者了解到，路易山庄违建别墅拆除后原址生态修复于10月5日全面启动。前期，工作专班用时25天，拆除了违建别墅16栋16套，面积共计15124平方米，同步完成垃圾清运、黄土覆盖、地面平整。截止10月8日16时，路易山庄违建别墅拆除后原址种植油松2400株，完成总任务的75%。两天内将完成剩余任务。

“种下一棵树，育活一片林。”一起和工人栽树的工作专班干部解忠智说。路易山庄违建别墅拆除后原址复绿面积43.66亩，约29100平方米。3200株1.5米—2米油松、29100平方米麦冬草栽植铺设完后，将安排专人24小时看护，浇水、施肥、检查，确保片林都能成活，见实效。

“我们在生态修复时，因地制宜，结合地形地貌气候土壤，听取专业绿化团队意见，选择了耐寒耐旱类植物。”专班负责人介绍。生态修复完成后将呈现高低有序、错落有致、四季常青的效果。

路易山庄违建别墅拆除后复绿现场。

附近沣峪口村村民吕晨告诉记者，现在种上了树和草，一片绿油油，很漂亮，路过时和女朋友还能逛一下。“植被好了，环境好了，旅游的人才会更多，我村的旅游也会发展的更好。”

记者获悉，截止10月7日下午5点，长安区15个别墅类项目拆除工作全部启动。累计拆除完成违建别墅280栋352套，面积175747.507平方米。

编辑： 马晴茹