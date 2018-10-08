诺奖得主大卫·温兰西北大学开讲 受聘荣誉教授

诺贝尔物理学奖获得者大卫·温兰做客西北大学“诺奖论坛”第五讲。（摄影：马骞 高玉涛）
西北大学校长郭立宏为大卫·温兰颁发“西北大学荣誉教授”证书。（摄影：马骞 高玉涛）
西部网讯（记者 彭芬）10月7日晚，诺贝尔物理学奖获得者、美国俄勒冈大学首席教授大卫·温兰（David J. Wineland）做客西北大学“诺奖论坛”第五讲，作了题为《量子计算机和薛定谔的猫》的专题学术报告。西北大学校长郭立宏为大卫·温兰颁发“西北大学荣誉教授”证书。
2012年，因为研究能够量度和操控个体量子系统的突破性实验方法，大卫·温兰与法国物理学家塞尔日·阿罗什共同荣获诺贝尔物理学奖。
大卫·温兰在报告中从传统计算机的发展瓶颈出发，引入量子计算机的必要性。他从“薛定谔的猫”实验谈到量子力学从微观世界到宏观世界的外推思想，把微观的量子现象以宏观事件的形式予以呈现。他回顾了在哈佛大学攻读博士学位以及在华盛顿大学做博士后期间从事激光冷却原子和离子的相关研究工作，介绍了美国国家标准与技术局的激光冷却离子装置。
报告展望了量子计算的未来，以及面临的如何实现更多的量子比特、逻辑门的错误控制、相位的标准量子极限等理论和实验的挑战。大卫·温兰还和与会师生分享了他在参加诺贝尔奖颁奖典礼时的感受。
报告会前，郭立宏会见了大卫·温兰教授，他希望大卫·温兰教授能继续关心支持西北大学及学校物理学科的建设发展，与学校开展更加深入的合作与交流。当天下午，大卫·温兰教授还与西北大学物理学院教师进行了学科发展座谈，听取了西北大学物理学院教师代表所作的科研报告。
编辑： 彭芬
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