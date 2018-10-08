陕西省教育厅回应中学生建议:急救教育将纳入中小学课堂

近日，西部网民生热线35条网友留言得到回复。

西部网讯 建议在陕西中小学课程中设立急救课程、韩城市药材公司犬只深夜扰民、洛南景村镇私自变更贫困户安置点、西安高新区姜仁村在耕地里倾倒垃圾……近日，陕西省教育厅、韩城市人民政府办公室、洛南县人民政府办公室、西安高新区党工委宣传部等18个相关党政部门回复了35条西部网网友留言。

建议在陕西中小学课程中设立急救课程

急救教育将纳入授课内容

2018年9月14日，网友“西安中学生毕涵育 ”建议称，我是陕西师范大学附属中学国际部高三学生毕涵育。我有一次在饭店遇到客人噎食窒息，周围没有人能够提供及时有效的救援，最后只能苦等急救人员到来，这让我意识到我们国家的普通群众急救知识相当匮乏。

全国中小学生大约2亿，会应急救护知识的在校中小学生十分稀缺。对于学生这个庞大的、易受伤害的群体，学习应急救护知识和技能的重视程度还须加强，希望通过在学校内有效地传播和普及应急救知识和技能，可以使学生成为生命守护者，最大限度地保护生命健康。我建议将应急救护知识和技能在小学（一到六年级），初中（初一，初二）和高中（高一、高二）列为必修课程，在学期末对学生实行笔试和模拟场景考核。

陕西省教育厅回复：近年来,陕西省教育厅将急救知识纳入自救互救内容，出台多项措施，开展多项活动，确保教育系统和谐稳定。省教育厅主要有开展常态化自救互救演练活动；加强教育培训；加强督导检查等。

下一步，我们将以陕西省“师生健康中国健康”主题健康教育活动为契机，广泛开展急救知识进校园活动，在全省校园和广大师生中牢固树立“健康第一”的理念。按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求，将急救教育等纳入授课内容，通过开展形式多样的课堂教育将自救互救教育知识和技能普及到全省中小学生课堂和日常生活中。感谢你对我省教育事业的关心和支持。

韩城市药材公司犬只深夜扰民

犬只已变卖处理

2018年9月5日，网友“匿名”反映称，韩城市药材公司犬只扰民，每天天黑开始狂叫，严重扰乱的周周人的休息，小孩晚上会被惊醒……我们打110找乔南派出所，找社区都没起作用，实在没办法求市长帮帮我们。

韩城市人民政府办公室回复：在收到反映情况后，我市商务局联合公安局开展了调查处理，就药材公司所养犬只扰民问题约谈了相关负责人，严肃进行了批评教育，同时为了根治犬吠扰民，药材公司所养犬只均已变卖处理。

洛南景村镇私自变更贫困户安置点

安置点已调整

2018年9月10日，网友“冯水娃”反映称，我叫冯水娃，家住洛南县景村镇上岭村六组，属于建档立卡贫困户中的搬迁户。我于2017年10月和镇政府签订了移民搬迁协议，搬迁安置地点定为县城安置。可是现在即将分房，镇政府突然告诉我，说我的安置地点要变为乡镇安置，无缘无故私自改变了我的安置去向。请上级政府为我做主。

洛南县人民政府办公室回复：经调查核实，冯水娃系景村镇上岭村六组群众，属于建档立卡贫困户，并且享受移民搬迁政策。2017年10月签订移民搬迁三项协议时，按照贫困户个人意愿进行签订，冯水娃希望能够搬迁至县城，但由于县城安置点4人口房源有限，镇办可以满足本地安置，故调整为乡镇安置。

我县政府已经责成景村镇政府积极与冯水娃沟通，依据政策，结合家庭实际情况，协调解决此事。经沟通协调，目前已将冯水娃安置点调整为县城安置，具体分房事宜和时间按县移民办统一通知。

西安高新区姜仁村在耕地里倾倒垃圾

已责令停止倾倒垃圾

2018年9月14日，网友“郑西”反映称，西安高新区细柳街道办姜仁村，有人在可耕地里大量倾倒垃圾，占地面积达到13亩地，破坏生态环境。希望领导能安排相关部门尽快到现场处理此事。

高新区党工委宣传部回复：经核实，姜仁村正在开展清洁乡村整治活动，整治村内环境卫生，把清掏涝池的污泥倾倒在了姜仁村南组废弃的老砖厂内。街办主管领导、市容办主任立即联系村委会责令停止倾倒，并让村委会联系正规填埋场进行倾倒，并将倾倒在老砖厂的污泥进行整治。

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编辑： 辛超