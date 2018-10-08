寒露时节 防寒养生要注意哪些事？

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西部网讯 今天（10月8日）迎来了2018年的第17个节气——寒露，这个时候的气温比白露时更低，地面上的露水更冷，快要凝结成霜了，气候从凉爽就要过渡到寒冷了。星空也进行了换季，“大火星”已西沉，冬天离我们越来越近了。

寒露可以分为三候：

“一候鸿雁来宾”：意思是鸿雁排成一字或人字形的队列大举南迁。

“二候雀入大水为蛤”：是说雀鸟都不见了，古人看到海边突然出现很多蛤蜊，并且贝壳的条纹及颜色与雀鸟很相似，所以便以为是雀鸟变成的。

“三候菊有黄华”：这个时候菊花已普遍开了。

寒露如何养生？

俗话说“寒露脚不露，防寒从脚生”，寒露一过，应注重给脚保暖，穿保暖性能好的鞋袜，还可以每天晚上用热水泡脚，这样可以减少下肢酸痛，缓解疲劳。

寒露过后昼短夜长，自然界中的“阳气”开始收敛、沉降。这正是人们保养阳气的时候，因此，人们的起居时间也应当做相应调整。

秋季宜早睡早起，保证睡眠充足。早睡可顺应阳气收敛，早起可使肺气得以舒展。每天可多睡1小时，缓解秋乏，注意劳逸结合。

谨防心脑血管等疾病复发

寒露过后，气温不断下降，感冒是最易流行的疾病，心脑血管病、中风、慢性支气管炎、哮喘等也容易复发。

尤其对于中老年人的身体健康，更是至关重要，必要时必须进行中医治疗，中药、针灸、艾灸、埋线等，对心脑血管疾病、中风、哮喘等有很好疗效。

深秋寒气袭人，既要防止受寒感冒，又要经常打开门窗，保持室内空气新鲜。可以放置空气净化器，也可以放一点净化空气的绿植等。

由于气候渐冷，日照减少，风起叶落，时常在一些人心中引起凄凉之感，出现情绪不稳，易于伤感的忧郁心情。因此要保持良好的心态，进行适当的体育锻炼，既可调节精神又可强身健体。

寒露饮食：多吃芝麻蜂蜜 少吃辛辣

饮食养生应在平衡饮食五味基础上，根据个人的具体情况，要多喝水，尤其是蜂蜜水，适当多食甘、淡滋润的食品，既可补脾胃，又能养肺润肠，可防治咽干口燥等症状。多吃些润肺润燥的新鲜果蔬，如梨、柿、柑橘、香蕉等，可生津止渴、润肺清心、利肠解毒。

此时应多食用芝麻、糯米、粳米、蜂蜜、乳制品等柔润食物，同时增加鸡、鸭、牛肉、猪肝、鱼、虾、大枣、山药等以增加体质，少食辛辣之品。

（内容综合百度百科等）

编辑： 韩睿