【10月6日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
时间：2018-10-08 15:44:36
来源：西部网-陕西新闻网
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【10月6日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展
国家督办的43个环境问题，西安市21个，咸阳市10个，西咸新区5个，渭南市3个，宝鸡市2个，铜川市2个，韩城市、杨凌示范区无督办问题。
10月6日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位296个，发现问题63个，国家督办43个（见附件）。
国家督办的43个环境问题，西安市21个，咸阳市10个，西咸新区5个，渭南市3个，宝鸡市2个，铜川市2个，韩城市、杨凌示范区无督办问题。
其中工业企业污染防治10家，占比23.25%；其他非工业污染类型1家，占比2.33%；“散乱污”企业综合整治14家，占比32.56%； 扬尘综合治理5家，占比11.63%；信访投诉2家，占比4.65%。燃煤锅炉整治2家，占比4.65%；工业企业错峰生产与运输1家，占比2.33%；露天焚烧管控8家，占比18.60%。
对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。
编辑：
王瑜
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教育在网上，“西二旗人”很容易被贴上标签，“码农”是最常见的说法。程序、算法、迭代、优化……10-08
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数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
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数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车由此，丰田在不到两个月的时间内宣布累计召回346万辆混合动力汽车，其中涵盖了美国、日本、欧洲、中国等重要市场。10-08
汽车车身侧面，由一条极富跃动感的腰线由车头贯穿车尾，拉长车身的同时融合曲面光影变化，打造充满生命力的动感美学。10-08
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