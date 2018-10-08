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【10月6日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

时间：2018-10-08 15:44:36  来源：西部网-陕西新闻网  

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【10月6日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

国家督办的43个环境问题，西安市21个，咸阳市10个，西咸新区5个，渭南市3个，宝鸡市2个，铜川市2个，韩城市、杨凌示范区无督办问题。

10月6日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，共检查点位296个，发现问题63个，国家督办43个（见附件）。

国家督办的43个环境问题，西安市21个，咸阳市10个，西咸新区5个，渭南市3个，宝鸡市2个，铜川市2个，韩城市、杨凌示范区无督办问题。

其中工业企业污染防治10家，占比23.25%；其他非工业污染类型1家，占比2.33%；“散乱污”企业综合整治14家，占比32.56%； 扬尘综合治理5家，占比11.63%；信访投诉2家，占比4.65%。燃煤锅炉整治2家，占比4.65%；工业企业错峰生产与运输1家，占比2.33%；露天焚烧管控8家，占比18.60%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

 

 

编辑： 王瑜

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