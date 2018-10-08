210国道镇巴四方碑发生山体垮塌 预计四天后抢通便道

210国道镇巴四方碑（K1372+100—200）处发生大面积山体垮塌，塌方量约21000余方，交通中断。
事发时，公路两端滞留车辆约100余辆，无人员伤亡和车辆事故。
西部网讯（记者 刘伟锋 通讯员 徐立生 姚清儒） 受连阴雨天气影响，10月8日中午12时左右，210国道镇巴四方碑（K1372+100—200）处发生大面积山体垮塌，塌方量约21000余方，交通中断。由于巡路公路职工提前观测预警，采取措施及时，无人员伤亡和车辆事故发生。
10月8日上午，210国道镇巴段田坝道班班长王明洲、统计员李文宁冒雨上路巡查，当查看到离渔渡镇约3公里处时，发现处于重点观测路段的（K1372+100—200）处不时有落石掉下，他们预感到此处会发生塌方，节后第一天上班，路上车辆行人较多，发生危险的可能性很大。见此情景，班长王明洲和统计员李文宁迅速向上级报告险情，并当即采取封闭交通的措施，阻止车辆行人通过。封闭交通不久，两万多方山体倾泻而下，120多米的公路被掩埋。事发时，公路两端滞留车辆约100余辆，无人员伤亡和车辆事故。
灾情发生后，汉中公路局镇巴公路段立即启动应急抢险预案，迅速组织人员和机械进行抢险，预计12日下午6时左右抢通便道。
编辑： 王瑜
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