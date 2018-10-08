谢飞任丝绸之路电影节评委会主席 565部影片参与评奖

国际评委会由7名电影界专家组成，著名导演谢飞为评委会主席。
本届电影节共收到来自六个大洲、68个国家和地区的565部影片参与评奖。
西部网讯（记者 李媛）今天(10月8日)上午，记者从第五届丝绸之路国际电影节国际评委会新闻发布会上获悉，国际评委会由7名电影界专家组成，其中著名导演谢飞为评委会主席，美国好莱坞著名动作片导演雷尼·哈林、格鲁吉亚，著名导演玛丽安·卡琪瓦尼，陕籍著名电影美术师霍廷霄，陕籍著名演员郭涛，媒体评审李春利、张立为评委会成员，七名专家评委将从不同维度审视本届电影节入围影片。
电影节组委会秘书长，陕西省新闻出版广电局副局长陆柯仑介绍，2014年9月，为积极响应国家“一带一路”倡议，国家新闻出版广电总局创办了丝绸之路国际电影节，旨在以电影为纽带，促进丝路沿线各国文化交流与合作，为“一带一路”建设创造良好的人文条件，由陕西、福建两省每年轮流举办。今年恰逢习近平主席提出“一带一路”倡议五周年，举办第五届丝绸之路国际电影节对扎实推进陕西、西安文化建设，促进丝路文化交流和民心相通具有重要意义。同时，将凸显陕西特色，彰显西安作为丝绸之路新起点的重要作用和地位。
为确保第五届丝路国际电影节影片评审工作的权威性、广泛性和专业性，此次电影节邀请了高规格的国际评委会成员，将评选出国际视野、专业水准的精品力作。同时，此次电影节采取普遍邀片和重点邀片相结合的方式进行广泛邀片，尤其是加大“一带一路”沿线国家的邀片力度，共收到来自六个大洲、68个国家和地区的565部影片参与评奖。邀片国家数量、影片数量及质量均超过上届，着力体现丝绸之路国际电影节的国际性和丝路文化特色，进一步提升电影节国际影响力和品牌影响力。
本届丝绸之路国际电影节将从来自世界68个国家的565部中外优秀影片中，评选出2018金丝路传媒荣誉“最佳故事片”、“最佳动画片”、“最佳纪录片”、“最佳男演员”、“最佳女演员”等五项大奖。
编辑： 李媛
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