国庆期间西安警方抓获各类嫌疑人830名 17人是在逃犯

国庆节假日期，西安警方加大了西安地铁的巡逻防范力度。

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨扬）国庆长假期间，西安市公安局启动二级加强型巡逻防控等级和二级盘查勤务模式，全市民警连续作战。节日期间全市刑事破案数、抓获犯罪嫌疑人数，同比分别上升89.2%、19.4%，刑事立案数、火灾事故数、火灾财产损失、同比分别下降37.7%、41%、15%。圆满完成各项大型活动安保工作，为广大市民和游客创造了安全、和谐、畅通、有序的社会治安环境。

国庆节假日期间西安警方加大了钟楼地下盘道的客流疏导工作。

每日出动巡逻力量7040人次 抓获各类嫌疑人830人

记者了解到，在国庆节期间，全市每天出动巡逻力量7040人次，68个警务站24小时带装值守巡逻，在钟鼓楼、北大街、大唐芙蓉园等人流密集公交站点开展夜间巡逻，在北客站、火车站地区开展特警、武警联勤武装巡逻。

以“五站五景区五商圈”及大学城、西高新等人员密集、游客客流较大的客运站、公交站点为重点，组织警力“巡线、守站”，全力降控发案。全市162个武装设卡盘查点扎实开展设卡盘查，共盘查各类人员59295人次、车辆34135辆次，查获各类可疑物品10641件，抓获各类嫌疑人830人，其中逃犯17人。

国庆节假日期间，西安警方加大了人流密集场所的巡逻防范力度。

创造安全有序的旅游环境 为八方来客提供“五星服务”

10月4日下午六点半，长安分局太乙宫派出所接报警称其一行十三人在翠华山景区游玩被困，无法下山。民警立刻联系景区上山搜救，在5日凌晨4时终将十三名游客全部护送到山下的安全地带。10月5日晚九点，在人潮拥挤的北院门风情街上，传来一个小孩嚎啕大哭的声音。巡逻民警迅速疏散人群，将孩子安全带到警车旁边。经过两个多小时的询问和寻找，终于将孩子的父母带回到儿子身边。这样的故事每天都在发生……

以“秋染中国·赏西安”2018大西安秋季游活动安保工作为抓手，西安警方主动应对节日期间大人流、大客流压力，提升服务水平。在全市各大景区，共出动警力8900余人次，扎实开展游客密集场所、旅游景区周边治安环境整治，协助相关部门抓获“黑导“、“黑车” “黄牛”。

节日期间，各分县局至少保留一个户籍服务窗口正常上班，全力开展户籍服务工作，共迁入落户1786人。出入境管理部门开通“立等可取”绿色通道，共办理证件46证次。

国庆节假日期间，西安警方帮助游客找到了丢失的财物。

加强安全管理 保障大型活动安全开展

西安警方加强人员密集场所和大型活动的安全管理，共出动安保力量7000余人次，严格督导主办单位落实安全责任，确保了世界篮球峰会、2018西安国庆车展、2018西安购物美食节、第二届文化旅游推广季暨通远采摘节活动等9项49场次大型活动的绝对安全。

国庆节假日期间，西安警方在回民街等热门景点巡逻。

同时，也扎实开展了“安全生产集中执法行动”，紧盯易发生安全事故的长途客运车、旅游班车、危化品运输车，严惩“三超一疲劳”等违法行为。深入全市人员密集场所、火灾高危单位、城中村等重点区域，全面排查整治火灾隐患，共检查各类从业单位及场所4770家，发现整改安全隐患293处。国庆期间，全市共发生火灾事故数和财产损失同比分别下降41%、15%，无人员伤亡。地铁分局扎实开展地铁站大客流联动处置工作，加大巡逻防范、客流疏导和安检力度，为1668万名群众提供安全有序乘车环境。

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