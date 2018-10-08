“我们的西影时光”西影60周年纪念活动亮点抢先看

10月9日，西影60周年纪念活动拉开帷幕。

西部网讯 10月9日，以“我们的西影时光”为主题的西影60周年纪念活动将在曲江国际会议中心三楼大剧院厅拉开帷幕。众多电影人将以电影的名义相聚在光影筑梦之地，畅叙情谊，共话往昔，共祝西影60周年生日快乐。霸屏“萌叔”张嘉译、导演杨亚洲、中国电影美术师曹久平等知名影人将出席活动。

1958•1988•2018 说什么？

2018年是西影60周年诞辰，回望来时的路，几多艰辛，几多感慨。展望未来，几多憧憬，几多坚守。

此次盛典将以1958、1988、2018最具代表性的西影时刻为节点，分为“1958•创业历程”“1988•光影传奇”和“2018•未来已来”三个篇章进行，分别讲述西影人的心路历程，共话西影60年甲子风云。

穿越时空隧道，见证西影60年沧海桑田。《1958•创业历程》、《1988•光影传奇》、《西影•未来》三个专题短片贯穿会场，老、中、青三代西影人齐聚一堂，话古论今。初创时期的老艺术家常秀霞、陈达力、李恩德等回忆创业艰辛；黄金岁月的创作代表黄建新、芦苇等畅谈西影美好时光；更有新西影新传承，《再见汪先森》、《时空行者》等电影项目依次亮相，带来最新最全的电影资讯。

霸屏“萌叔”张嘉译将进行现场访谈。

群星云集 实力打卡 谁会来？

此次西影60周年纪念活动将邀请众多明星实力加盟，电影人在这里欢聚一堂，共赢未来。

霸屏“萌叔”张嘉译将进行现场访谈，畅谈他的西影时光，特别揭秘他的演绎之路。电视剧《白鹿原》“黑娃”的扮演者姬他将携手神秘女星，作为青年电影人的代表带来诗朗诵《致电影人》，向中国电影人致敬。

著名导演杨亚洲、摄影师赵非、中国电影美术师曹久平等知名影人为新一代西影人签授名牌，传承西影匠心精神，期盼更加辉煌的西影未来。

还有更多神秘大咖实力打卡，只待现场去揭开他们的神秘面纱。

高清版《红高粱》将公映。

未来已来 实力宣发 看什么？

近年来，西影启动新一轮深化改革振兴发展，创新电影创作生产体系。按照重大节点，策划启动《扶眉战役》、《再见汪先森》、《爱在时间之外》等一批电影项目，并聚焦好片修复，绝版复映周星驰旷世绝恋《大话西游之大圣娶亲》、张艺谋经典大作《红高粱》，努力讲好陕西故事、西部故事、中国故事。

由西影出品的《再见汪先森》已于9月22日在西安正式开机。该片由知名演员王大治导演，张国强、李成儒、柴碧云、吕晓霖、萧传勋等实力与颜值并济的演员倾情演绎。此次西影60周年纪念活动，众主创将惊喜现身，趣说电影拍摄中的点点滴滴。

赤红入魂，震撼入魄。继2017年复映《大话西游》之后，西影再出经典，修复张艺谋经典电影《红高粱》，匠心传承西影精神。据悉，2K高清版《红高粱》公映时间将在此次西影60周年活动上首发宣告。

“功夫巨星”甄子丹新作《时空行者》由甄子丹、黄圣依、任达华、王宝强等联袂演绎，群星璀璨，全新打造一部集喜剧、动作、奇幻为一体的3D动作电影。此次活动中《时空行者》将首次定档宣发，值得期待。

此外，《大话西游》主题曲《一生所爱》将精品重现，再叙至尊宝与紫霞的爱恨交织。《红高粱》插曲《妹妹你大胆地向前走》经典改编，带你重温“罗汉大哥”荡气回肠的豪情壮志……

编辑： 沈晓芳