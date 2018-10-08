陕西十一黄金周商品销售实现333亿元 增长12.7%

国庆期间，回民街游客人数剧增。（资料图）
西部网讯（记者 李媛）记者今天（10月8日）从陕西省商务厅获悉，2018年国庆黄金周期间，陕西商品市场货源充足，供应稳定，运行平稳。监测显示，全省商品销售实现333亿元，同比增长12.7%，其中商品零售额实现291.4亿元，同比增长12.7%；餐饮收入41.6亿元，同比增长13.2%。
西安市商品销售额实现197.66亿元，同比增长13%。铜川市、杨凌示范区、安康、宝鸡、渭南、汉中、咸阳、商洛、延安和榆林市商品销售额同比分别增长14.3%、13.1%、13.1%、13%、12.9%、12.5%、12.1%、11.5%、11.2%和10.2%。
全省各地市促销活动丰富
各市（区）商务主管部门组织大中型商贸流通企业开展丰富多彩的消费促进等活动，拉动了消费人气，丰富了促销手段。西安市商务局开展“誉满中国•享西安”2018西安购物美食节活动，通过“嗨购西安”、“美食快闪餐车”和“大学生美食体验季”等代表性活动，激发消费潜力的同时促进消费升级。钟楼、南门、小寨和西大街等商圈集聚效应明显，白鹿仓、永兴坊、大唐不夜城、老城根等民俗特色消费人气火爆。2018第13届西安国际汽车展览会在曲江国际会展中心开幕，推动了汽车市场消费。
铜川市“逛集网•照金商城”和“海猫移动商城”等电商平台表现抢眼。渭南市果农借助电商平台，利用“十一”水果上市旺季，加大网上销售力度，日接单量较平时增长20%。汉中市兴汉商业大厦有限责任公司开展了题为“品质盛典：十足力度、一次爆发”的返现、抽奖、满送等家电主题促销活动。
安康市天贸城、天一城市广场、汉城国际商业街等商业综合体假期销售增长30%以上。商洛市万事达购物广场开展“抖音大赛”吸引了客流，销售增长14%以上。延安市五部门主办的以“优化提升营商环境、努力实现追赶超越”为主题的国庆车展，吸引了近30家一线汽车商家。榆林市黄金珠宝销售商开展的“黄金周送黄金”活动，销售额增长15%。杨凌示范区举办的第三季“畅游现代农业、欢庆丰收佳节”主题现代农业休闲游活动，带动消费者畅游农科城，餐饮消费的快速增长。
商品零售火热 零售额实现291亿元
黄金周全省商品零售额实现291.4亿元，同比增长12.7%。其中西安市实现177.12亿元，同比增长12.9%；铜川市、杨凌示范区、宝鸡、安康、渭南、汉中、咸阳、商洛、延安和榆林市商品零售额同比分别增长14.7%、13.2%、13.1%、13.1%、13%、12.1%、12%、11.3%、11.1%和10%。全省97个零售业智能信息泵门店监测连续可比数据显示，黄金周期间共实现零售额近3亿元，销售热点集中在电脑及文化办公用品类、通讯器材类、汽车及汽配用品类和体育娱乐用品类等4类商品，零售额同比分别增长29.41%、23.63%、19.76%和7.33%。
全省餐饮收入实现41.6亿元
“十一”假期，全省餐饮业以婚庆宴请、亲朋聚餐、旅游休闲和特色美食为消费热点。全省餐饮收入实现41.6亿元，同比增长13.2%，其中，西安市餐饮收入实现20.54亿元，同比增长14%；汉中、商洛、安康、铜川、杨凌示范区、渭南市、宝鸡、咸阳、延安和榆林市餐饮收入同比分别增长15%、13.3%、13.1%、12.9%、12.8%、12.6%、12.5%、12.1%、11.7%和10.8%。
据全省176家生活必需品样本企业和7家大型农副产品批发市场日报监测显示，节日期间全省主要生活必需品供应充足，运行平稳，价格和交易量窄幅波动。其中蔬菜平均批发价较节前上涨4.6%，节日期间价格在5.78元/公斤±0.13元/公斤、交易量在8500吨±500吨范围波动；小包装米面、食用油和肉类批发价格分别上涨3%、2%和0.4%；食糖、禽类、蛋类零售价格分别微涨1.7%、0.7%和0.5%；食盐和奶制品类价格分别下跌4.7%和0.4%；水果和水产品批发价格分别较节前上涨3.1%和3%。预计节后随着气温转凉，必需品价格将逐步小幅上涨。
编辑： 李媛
娱乐最终，在专业评审投票环节暂时领先的旦增尼玛最终得到了137分，成为2018《中国好声音》的年度冠军，而李健导师也成为新科冠军导师。10-08
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”10-07
娱乐无论从事历史剧创作还是现实题材创作都应具有史诗情怀，在讲好中国故事中彰显当代价值，发掘史诗品格，这是写作者应有的担当。10-07
娱乐剧中既有蒋雯丽、倪大红、田海蓉、乔大韦等人的精彩演绎，更有李光复、郝金明、武笑羽等一众老中青演技派，真正做到了制作精良，表演精湛。10-07
娱乐尤其是胡杏儿、陶昕然走访的留守儿童家庭，孩子们纯真向上的状态更加坚定了她们热心助农、深入帮扶的信念。10-05
娱乐中华创世神话舞剧《精卫填海——金山传奇》近日拉开2018上海金山文化艺术季序幕。10-05
娱乐“一带一路”主题系列电视动画片《丝路传奇》将于10月8日起在央视少儿频道播出。10-03
娱乐由香港著名导演关锦鹏执导，郑秀文、梁咏琪、白百何、赵雅芝、齐溪、周家怡、商天娥等主演的女性群像大戏《八个女人一台戏》。10-03
娱乐法国巴黎，2019春夏巴黎时装周潮人街拍，奚梦瑶亮片吊带展酷范儿。10-02
娱乐为了将一个两分钟的长镜头完美呈现，近百位演员与工作人员一起配合，一共拍了七十遍。10-02
娱乐刚刚过去的中秋节档，内地电影市场剔除电商服务费后分账票房为4.92亿，创下近四年中秋档票房新低。10-01
娱乐宋佳全黑look街拍变酷帅小姐姐，拎包扭胯摆拍自信又时髦。10-01