陕西十一黄金周商品销售实现333亿元 增长12.7%

国庆期间，回民街游客人数剧增。（资料图）

西部网讯（记者 李媛）记者今天（10月8日）从陕西省商务厅获悉，2018年国庆黄金周期间，陕西商品市场货源充足，供应稳定，运行平稳。监测显示，全省商品销售实现333亿元，同比增长12.7%，其中商品零售额实现291.4亿元，同比增长12.7%；餐饮收入41.6亿元，同比增长13.2%。

西安市商品销售额实现197.66亿元，同比增长13%。铜川市、杨凌示范区、安康、宝鸡、渭南、汉中、咸阳、商洛、延安和榆林市商品销售额同比分别增长14.3%、13.1%、13.1%、13%、12.9%、12.5%、12.1%、11.5%、11.2%和10.2%。

全省各地市促销活动丰富

各市（区）商务主管部门组织大中型商贸流通企业开展丰富多彩的消费促进等活动，拉动了消费人气，丰富了促销手段。西安市商务局开展“誉满中国•享西安”2018西安购物美食节活动，通过“嗨购西安”、“美食快闪餐车”和“大学生美食体验季”等代表性活动，激发消费潜力的同时促进消费升级。钟楼、南门、小寨和西大街等商圈集聚效应明显，白鹿仓、永兴坊、大唐不夜城、老城根等民俗特色消费人气火爆。2018第13届西安国际汽车展览会在曲江国际会展中心开幕，推动了汽车市场消费。

铜川市“逛集网•照金商城”和“海猫移动商城”等电商平台表现抢眼。渭南市果农借助电商平台，利用“十一”水果上市旺季，加大网上销售力度，日接单量较平时增长20%。汉中市兴汉商业大厦有限责任公司开展了题为“品质盛典：十足力度、一次爆发”的返现、抽奖、满送等家电主题促销活动。

安康市天贸城、天一城市广场、汉城国际商业街等商业综合体假期销售增长30%以上。商洛市万事达购物广场开展“抖音大赛”吸引了客流，销售增长14%以上。延安市五部门主办的以“优化提升营商环境、努力实现追赶超越”为主题的国庆车展，吸引了近30家一线汽车商家。榆林市黄金珠宝销售商开展的“黄金周送黄金”活动，销售额增长15%。杨凌示范区举办的第三季“畅游现代农业、欢庆丰收佳节”主题现代农业休闲游活动，带动消费者畅游农科城，餐饮消费的快速增长。

商品零售火热 零售额实现291亿元

黄金周全省商品零售额实现291.4亿元，同比增长12.7%。其中西安市实现177.12亿元，同比增长12.9%；铜川市、杨凌示范区、宝鸡、安康、渭南、汉中、咸阳、商洛、延安和榆林市商品零售额同比分别增长14.7%、13.2%、13.1%、13.1%、13%、12.1%、12%、11.3%、11.1%和10%。全省97个零售业智能信息泵门店监测连续可比数据显示，黄金周期间共实现零售额近3亿元，销售热点集中在电脑及文化办公用品类、通讯器材类、汽车及汽配用品类和体育娱乐用品类等4类商品，零售额同比分别增长29.41%、23.63%、19.76%和7.33%。

全省餐饮收入实现41.6亿元

“十一”假期，全省餐饮业以婚庆宴请、亲朋聚餐、旅游休闲和特色美食为消费热点。全省餐饮收入实现41.6亿元，同比增长13.2%，其中，西安市餐饮收入实现20.54亿元，同比增长14%；汉中、商洛、安康、铜川、杨凌示范区、渭南市、宝鸡、咸阳、延安和榆林市餐饮收入同比分别增长15%、13.3%、13.1%、12.9%、12.8%、12.6%、12.5%、12.1%、11.7%和10.8%。

据全省176家生活必需品样本企业和7家大型农副产品批发市场日报监测显示，节日期间全省主要生活必需品供应充足，运行平稳，价格和交易量窄幅波动。其中蔬菜平均批发价较节前上涨4.6%，节日期间价格在5.78元/公斤±0.13元/公斤、交易量在8500吨±500吨范围波动；小包装米面、食用油和肉类批发价格分别上涨3%、2%和0.4%；食糖、禽类、蛋类零售价格分别微涨1.7%、0.7%和0.5%；食盐和奶制品类价格分别下跌4.7%和0.4%；水果和水产品批发价格分别较节前上涨3.1%和3%。预计节后随着气温转凉，必需品价格将逐步小幅上涨。

编辑： 李媛