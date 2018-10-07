黄金周1076万观众走进陕西文博单位 收获历史知识带走特色文创

10月1日，西安博物院展国旗主题教育活动

西部网讯（记者 敬泽昊） 记者10月7日从陕西省文物局了解到，国庆假日期间，省内各对外开放文博单位通过举办陈列展览、开展公众互动体验活动、乐舞民俗展演、主题文化艺术节等方式，向公众奉献“文化大礼包”。据统计，节日期间，共有1076万人次观众在陕西文博单位里为祖国庆祝生日，体验优秀传统文化，了解中华文明，追寻文化记忆。

兵马俑接待人数创历史新高

兵马俑接待游客人数创两项历史新高

“十一”前后，全省文博单位围绕自身特色，共推出58个新展览，吸引了大量的市民游客走进博物馆。其中陕西历史博物馆共接待观众7.9万人次，延安各革命旧址共接待观众46.8万人次，西安博物院和宝鸡青铜器博物院各接待观众13.2万人次和14万人次，同比分别增长了87%和6%。

此外，按照国家发改委关于降低国有景区门票价格相关规定，以秦始皇帝陵博物院为代表的陕西27家文博单位均下调了门票价格，这也燃起了不少观众的参观热情。据统计，秦始皇帝陵博物院接待观众53.6万人次、同比增长7%，其中在10月3日当天，共接待132703人次观众，创该馆开馆以来单日接待量和总接待量的两项历史新高。

各类公众教育活动彰显博物馆特色

国庆期间，全省文博单位共组织开展了270多场丰富多彩的主题教育活动，让观众在仪式中体味传统节日的神圣，在互动中了解传统文化的内涵，在文化对比中增加民族自豪感。

此外，各文博单位还充分发挥自身优势，积极配合当地政府宣传工作大局，与公安、交通、旅游、农业等部门联合，举办特色活动。以历史文化名镇名村、传统古村落等带动的乡村游，以民俗博物馆、社区博物馆等带动的民俗游成为公众文化游一大亮点。

编辑： 谢卓