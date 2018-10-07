国庆西安交警查处交通违法2.3万例，明日限行1和6。

西部网讯（记者 刘望）“出动警力19599人次，警车7749辆次，接听群众电话28352起（较去年同期上升8.3%），处置事故7301起”，记者从西安市交警支队了解到，截止今天（10月7日）下午，国庆假期西安全市范围内未发生一起大面积长时间拥堵，国庆交通平稳。

查处交通违法2.3万例 占用应急车道等占1/10

国庆期间，西安各大热点景区迎来的巨大客流，交警部门在全市范围内安排警力，尤其在兵马俑、大雁塔、省历史博物馆等热门景区有针对性的进行部署，设置临时停车泊位和提醒标志。尤其是兵马俑景点，交警部门通过协调设置可容纳6000余辆机动车的停车场，建立“兵马俑——华清池免费双向摆渡”的工作机制，减少景区车辆流动，使景点的交通在平均每天近10万游客的压力下得以稳定运行。

长假期间，西安交警高速大队联合保险公司，在西安辖区高速重点路段设立5个国庆护航快处快赔服务点联网办公，针对涉及人伤双方事故，不涉及死亡伤残案件，线上电子签署调解协议，线上授权垫付预赔，涉及5000元以下的人伤事故，现场一次性调解快赔。

国庆期间，西安交警高速大队辖区发生交通事故1001起，通过快处快赔方式处理的事故810起，占比81%。交警部门共查处交通违法行为2.3万例。其中在高速公路抓拍占用应急车道、违停、不按规定车道行驶等违法行为就达到了2300余例。

此外，国庆期间交警部门还查处客运班车超员载客2例，高速公路货车不按规定车道行驶125例，高速公路违法停车29例，饮酒和醉酒驾驶15例。据不完全统计，在国庆的7天中，西安交警部门帮扶群众30余起，累计受助人数达到200余人。

明日为星期一 车辆限行尾号1和6

10月5日，西安市决定将夏防期机动车限行交通管理措施从10月8日早上延续至11月14日晚。明日（10月8日，星期一）7:00—20:00，车牌尾号（临时号牌和尾号为英文字母的，以车牌最后一位数字为准）为1和6的机动车需要遵守限行规定。

限行区域为西安市行政区域内，以西安绕城高速以内区域为中心，向南扩展至南横线、堰渡路、三星快速干道连线（不含）以北，西汉高速以东、西柞高速以西围合区域；向北扩展至西咸北环线（不含）以南、包茂高速以东、西禹高速以西围合区域。

途经西安市高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。

编辑： 高政超