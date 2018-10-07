国庆期间鄠邑复绿不停 已完成别墅项目复绿150余亩

鄠邑山水草堂别墅拆违后树种已种植完毕。

鄠邑太平口村沿河道违建别墅拆违后村民复绿现场。

西部网讯（记者 马晴茹） 国庆期间，西安鄠邑区党员干部放弃休假，坚守工作岗位，紧抓秋季植绿黄金期，加速推进鄠邑全区拆违后的复绿工作。

鄠邑区别墅项目专班、区林业局、各镇、景区局工作人员，按照鄠邑区《秦岭北麓违建专项整治生态恢复工作验收标准》，本着“增绿提质、裸地绿化、建管并重”的原则，选择耐干早、生长快、防护性能好、成活率高且适合本土生长的常绿和落叶树种，对全区符合种植的土地进行复绿工作，在复绿的整个过程中，精心设计，科学整治，让复绿植被与周围环境和谐统一，还秦岭青山绿水。

据太平口村村委会主任党峰涛介绍，太平口村沿河道12栋违建别墅9月25日已全部完成拆除，国庆期间迅速完成垃圾清运、覆土平整工作。近日，由鄠邑区林业局提供金叶复叶槭、红叶石楠等树种1200余棵，区林业局派技术人员现场指导太平口村按照标准进行种植，并做好后期苗木管护和技术指导工作，确保苗木成活。“我们计划2天完成复绿工作，复绿面积10余亩。”

随后记者又来到“山水草堂（山水宅院）”违建别墅项目，该项目位于107省道新环山旅游路以南，太平河以东，占地342.62亩。

记者现场了解到，“山水草堂”违建自7月26日开始自拆，企业自行拆除7栋，9月5日以来，鄠邑区出动机械30台，洒水除尘车10辆，150余名工作人员集中拆除剩余的41栋违建别墅，拆违面积13560平方米，完成拆除工作后，迅速组织力量完成了了垃圾清运和覆土平整工作。

附近村民李浩浩说道，他就在秦岭山底下住着，最近连续十几天一直在山水草堂整地、栽植白皮松、浇水，就是为了让这片地的生态恢复的和秦岭一样。

鄠邑区植树造林科科长李少挺表示，目前山水宅院复绿工作已经基本结束，现在在对地面进行二次平整。“我们要确保栽植一棵，成活一棵，定期浇水、除草，最终绿化结束后就可以和秦岭北麓自然环境融为一体。”

据了解，山水草堂（山水宅院）拆除后平整土地81亩，26日，鄠邑区林业局依据《秦岭北麓违建专项整治生态恢复工作验收标准》完成土地验收，一个星期里，累计完成了11007株杨树、雪松、白皮松、金叶复叶槭、石楠，133株灌木，11000窝麦冬草的种植工作，复绿面积54000㎡，区林业局表示将在2年的养护期内，定期对苗木进行浇水、除草、病虫害防治等工作，确保复绿工作扎实到位。

鄠邑区林业局林木种苗工作站信息科科长杭斌告诉记者，国庆期间沿山违建别墅他们一直在进行拆除复绿工作，做好沿山乡镇和景区管理局的对接。“我们要对每一个达到苗木种植的地块做好草木供应和技术指导工作，确保苗木成活。”

记者获悉，截止目前鄠邑区林业局累计在各别墅项目栽植乔木27466株，竹子700株，灌木3734株，麦冬草13300窝，共完成别墅项目复绿面积150余亩。

编辑： 高政超